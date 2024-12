Histórico Dani Carvajal: único jugador con seis títulos en 2024

Dani Carvajal sigue haciendo historia en el Real Madrid, pero también a nivel mundial. Este año, ningún jugador ha ganado más que el lateral. En total, el canterano ha levantado seis trofeos, cinco con los blancos y uno con la selección española. Con Chamartín, el defensa logró Supercopa de España, Liga, Champions League, Supercopa de Europa, Copa Intercontinental. Con España, Dani ganó la cuarta Eurocopa de la historia de nuestro país.

A pesar de no haber disputado la final, Dani Carvajal sí es campeón de la Intercontinental. Antes de dar rumbo a Qatar, el Real Madrid se encargó de inscribir a su pupilo en la lista. Al haber marcado en la pasada final de la Champions League, Dani es claro merecedor de este trofeo a pesar de no haberlo jugado.

Contra el Villarreal el pasado 5 de octubre, el lateral derecho del equipo blanco sufrió de una triple rotura en su pierna derecha. Sus gritos silenciaron a todo el Santiago Bernabéu. Tanto la selección española como el Real Madrid han mostrado su solidaridad con el nativo de Leganés, que también se perderá todo lo que queda de temporada, y posiblemente el inicio de la 2025-26.

Carvajal, leyenda viva del Real Madrid

En total, el lateral ha conquistado 27 títulos con la elástica merengue. De media, el nativo de Leganés gana un trofeo cada 15 partidos, una auténtica barbaridad. Por delante de él está Luka Modric, con una copa más. Ambos futbolistas son los jugadores más laureados de la historia del Real Madrid y su legado podría expandirse más todavía.

Este curso, todavía quedan cinco competiciones por ganar: Supercopa de España (en enero), Copa del Rey, Liga, Champions League y Mundial de Clubes. Si los blancos consiguen hacer el pleno, el croata tendría 33 títulos en sus vitrinas, contra 32 para el madrileño.

Dani Carvajal es ejemplo de madridismo. En el club desde 2002, el canterano es un hito en el club de Concha Espina. Para la anécdota, es él mismo quien tuvo el honor de poner la primera piedra de la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Los caminos del nativo de Leganés y del Real Madrid se separaron una sola vez.

En 2012, Carvajal se marchó cedido al Leverkusen. En la Bundesliga, el defensa convenció y adquirió la experiencia que le faltaba para vestir los colores merengues. Nada más regresar, Dani se impuso como titular indiscutible en el primer mandato de Carlo Ancelotti. En su primer año en el primer equipo, el lateral ganó la Décima.

Este año 2024 ha sido más que redondo para Carvajal, aunque no se finalizó de la manera que deseaba. Aun así, Dani será recordado en la mente de todos los madridistas y de todos los españoles. Contra el Borussia Dortmund, en la final de la Champions en Wembley, es él quien abrió la lata de un cabezazo. En la Eurocopa, su famoso agarrón a Musiala demostró todo su compromiso y su sacrificio con su nación. Si habría sido delantero o incluso centrocampista, no habría sido sorprendente verle ganar el Balón de Oro. Sin embargo, no pudo ser. Pero lo que sí dejó Carvajal este curso es un legado imborrable en la mente de todos.