Henry explica la ausencia de Mbappé con dardo al Madrid: «No me rechazaban tanto desde el instituto»

Thierry Henry tuvo unas palabras de desacuerdo hacia el Real Madrid al anunciar su lista de 25 jugadores que formarán parte de la selección de Francia sub-23 en los Juegos Olímpicos de París de este verano. Kylian Mbappé finalmente no disputará la cita en su ciudad natal y tampoco el resto de jugadores franceses del equipo blanco (Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga). Es por eso que el seleccionador tiró de ironía para hablar del tema, diciendo que no recibía «tantos rechazos» desde el «instituto».

La leyenda de Arsenal y Barcelona, que actualmente es el máximo encargado de la categoría anterior a la absoluta del combinado galo, anunció este lunes sus convocados para las Olimpiadas y tuvo unas palabras hacia el Real Madrid, un club con el que afirmó que «fue muy directo». Evidentemente, Henry tuvo que dar explicaciones sobre la ausencia de estos cuatro jugadores, pues dos de cuatro podrían ir por edad y los otros dos ocupando una plaza de futbolista mayor de 23 años de las tres que se conceden.

«No hay que trazar una línea de esperanza. No sabemos lo que va a pasar, pero les debo una lista bastante real, pero no empezar a hacer cosas que no son reales. La lista puede evolucionar, pero tenemos que dar una lista para que los jugadores puedan prepararse. No se cierra la puerta a nadie. No hay discusión. Vienes, preguntas, se te dice que no y te vas. La última vez que recibí tantos rechazos estaba en el instituto», dijo Henry antes de añadir que habrá un jugador más en la lista que es mayor a la edad permitida, pero no desveló su nombre.

Aun así, el seleccionador del combinado francés aseguró que se trata de una lista preliminar «que puede cambiar y que cambiará» y señaló que mantienen negociaciones con muchos clubes para que permitan acudir a jugadores, ya que no es una fecha de la FIFA. Aunque Francia prometa dar guerra, la realidad es que la negativa del Real Madrid es irrevocable, como ya contamos en OKDIARIO.

Ningún francés del Real Madrid con Henry

Además, al igual que dijo que él fue directo con el Real Madrid, también reconoció que «las personas» con las que habló de la entidad blanca «sobre los Juegos Olímpicos fueron muy directos» con él. Henry sí contará con Leny Yoro, deseo de los madridistas para reforzar la posición de central la siguiente temporada, y no con Antoine Griezmann, cuyo nombre apuntaba a entrar en la lista, pero la negativa del Atlético de Madrid lo impide.

La certeza que tiene Henry, que ha anunciado que su lista está sujeta a cambios, es que el Real Madrid no permitirá a sus futbolistas galos doblar Eurocopa y Juegos. Los tres que han disputado esta temporada y el que está por llegar, Mbappé, jugarán en Alemania el torneo internacional con la absoluta, pero se perderán la cita en la capital de su país que tendrá lugar del próximo viernes 26 de julio hasta el domingo 11 de agosto.