Haaland dijo «no» al Bayern

“No nos interesa Haaland en absoluto. Ya tenemos a Lewandowski, el mejor delantero del mundo», sentenció el presidente del Bayern de Múnich, Herbert Hainer, en una entrevista con Sport1 hace pocos días. Tras estas palabras, se esconde un “no” del jugador para fichar por el equipo alemán. El delantero sigue teniendo claro que su deseo es recalar en el Real Madrid y espera el movimiento definitivo del conjunto blanco para dar el “sí”. Sólo si la entidad presidida por Florentino Pérez se retira de la carrera por el noruego, algo que en estos momentos no se contempla por el Santiago Bernabéu, accedería a escuchar a otros clubes como el Manchester City, principal rival de los madridistas.

El Bayern de Múnich ha tanteado a Haaland en los últimos tiempos, pero la respuesta del futbolista no les ha gustado. El noruego desea jugar en el Real Madrid, club que en estos momentos está en la pole para hacerse con sus servicios gracias a su excelente relación con el Borussia Dortmund y a la intención del futbolista. Sólo Mino Raiola se antoja como un obstáculo, aunque el representante italiano tampoco vería con malos ojos mejorar la relación con la entidad madridista. Florentino Pérez no quiere saber absolutamente nada de un representante con el que no mantiene relación, pero José Ángel Sánchez, director general del club, sí entabla conversaciones con él.

Por lo tanto, este desmarque del Bayern de Múnich a la hora de fichar a Haaland sólo se debe a que los alemanes conocen de primera mano el deseo del jugador. Es cierto que en estos momentos tienen al que es, posiblemente, el mejor goleador del mundo en la figura de Robert Lewandowski, pero el polaco tiene ya 33 años y los bávaros querrían repetir la jugada que ya llevaron a cabo en 2014, cuando también recurrieron al Dortmund para apuntalar su ataque.

Cumbre para resolver su futuro

Haaland quiere salir de la Bundesliga y su intención es fichar por el Real Madrid. Como ha ido contando OKDIARIO, su entorno le aconseja recalar en el equipo blanco y el Borussia Dortmund no esconde que le haría mucha ilusión verle conseguir éxitos como madridista, tal y como aseguró Michael Zorc, director deportivo de la entidad germana.

En las próximas semanas el Dortmund se reunirá con el jugador para tomar una decisión sobre su futuro. El Real Madrid está atento a esta cumbre para realizar los movimientos necesarios para seguir progresando en el que sería uno de los grandes fichajes de los últimos años.