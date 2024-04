Guardiola y Rüdiger protagonizan los mejores memes del Real Madrid – Manchester City

Los memes pusieron el toque de humor al enfrentamiento estrella de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Manchester City. Pep Guardiola y el apoyo de los culés al que fuera su entrenador centraron la atención de unos memes, que tampoco se olvidaron del marcaje que le hizo Rüdiger a Haaland en la ida de la eliminatoria del año pasado entre ambos equipos.

El pasado azulgrana de Pep Guardiola provocó que todos los seguidores del Barcelona apoyaran al Manchester City. Los memes se hicieron eco de esto y en uno de ellos aparecen una gran cantidad de aficionados azulgrana subiendo el autobús del conjunto citizen, mientras que en otro expresan la petición de los hinchas culé a Guardiola de que logre ganar en casa del eterno rival.

Destaca también un meme de Homer Simpson con la camiseta del Barça intentando recordar dónde ha puesto la camiseta del Manchester City. Otro habla de la vuelta de Guardiola al Santiago Bernabéu por tercer año consecutivo, en las semifinales de los dos últimos años. El curso pasado salió victorioso el conjunto británico pero el anterior se impuso el Real Madrid, que acabó ganando la Decimocuarta después de superar al Liverpool en la final.

Otro de los protagonistas de estos siempre graciosos memes fueron Rüdiger y Haaland. El gran marcaje del central alemán el curso pasado en el Santiago Bernabéu fue recordado por los memes, que pusieron una foto del futbolista del Real Madrid sonriendo y otra del delantero del Manchester City llevándose las manos a la cabeza con un: «Hola Erling…».

Esta vez no fue diferente, Haaland volvió a revivir su peor pesadilla al enfrentarse de nuevo a Rüdiger. Cada vez que el noruego se daba la vuelta ahí estaba el alemán para frenar en seco a la estrella del Manchester City, que volvió a demostrar que está en un momento extraordinario de forma y secó a uno de los mejores delanteros de Europa.

Rüdiger se pegó como una lapa al 9, de nuevo, para parar a uno de los grandes peligros que tiene el vigente campeón de la Premier. Cada vez que el germano veía a su marca corriendo solo por el campo se iba directo a por él para que no pudiera recibir, y si lo hacía que no pudiera darse la vuelta como le gusta, le perseguía por todo el terreno de juego. Fuera donde fuera Haaland ahí estaba Antonio que no le dejó ni un centímetro de espacio durante todo el partido.

Haaland cuando se da la vuelta: pic.twitter.com/RYPEcMIkQl — 𝘊𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰 ⚽ (@Camavinismo) April 9, 2024

Que hace Rudiger con Haaland? pic.twitter.com/xR5xW0Mswy — Chelo (@mr_angelote) April 9, 2024

Grealish también apareció en los memes. El jugador del Manchester City fue uno de los mejores del conjunto que dirige Pep Guardiola, y estas imágenes graciosas compararon cómo llegó el año pasado al Santiago Bernabéu con cómo ha llegado a este partido, siendo uno de los más activos de su equipo durante el encuentro.