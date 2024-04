Guardiola llega al Bernabéu con la defensa en cuadro

Pep Guardiola llega al Santiago Bernabéu con su defensa en cuadro. El Manchester City visita este martes al Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League con dos bajas muy importantes y una tercera es seria duda. El técnico catalán no decidirá su once hasta última hora, buscando la mejor solución para parar a Vinicius en banda.

«Al final las cosas son así, el Real Madrid también tiene bajas. No tienen a Courtois ni Alaba, y Militao no está para jugar de inicio. Las lesiones son parte de una temporada tan larga. Jugaremos con 11 futbolistas», comentó Pep Guardiola en la rueda de prensa previa al choque de cuartos de la Champions League. El técnico catalán le quitó hierro al asunto, pero sabiendo en su interior que las bajas que trae al Santiago Bernabéu son bastante importantes.

«Es verdad que nuestro mejor jugador para controlar a Vinicius es Walker y no lo tenemos en Madrid con nosotros. Vamos a pensar esta noche en una solución para las bajas en defensa», recalcó Pep Guardiola en la sala de prensa del Santiago Bernabéu. El Manchester City llega a Madrid con su defensa en cuadro y con un gran temor a la velocidad de Vinicius por banda. Walker no estará y Guardiola tendrá que encontrar una solución antes de que eche a rodar la pelota en el coliseo blanco.

Kyle Walker y Nathan Aké no viajaron con el Manchester City a Madrid y no estarán este martes en el Santiago Bernabéu. Estas dos importantes bajas, unidas a un renqueante Gvardiol que viajó el pasado lunes sin haberse entrenado en la última sesión antes del partido, dejan a Guardiola con la defensa en cuadro a la hora de medirse contra el Real Madrid. Buscar una solución no será fácil.

Las soluciones de Guardiola en defensa

Pep Guardiola y su cuerpo técnico habrán consultado con la almohada una solución para cuadrar una defensa de garantías en el Santiago Bernabéu. Gvardiol entró en la convocatoria, pero es muy complicado que pueda ser titular. El técnico catalán lo intentará hasta última hora porque sabe que su presencia en uno de los laterales, sin Walker, es esencial. Sin eso, las opciones son varias, pero ninguna tan buena como el plan A del City.

La solución más lógica sería ver una defensa formada por Akanji, Stones, Ruben Días y Lewis. Con esta defensa, Guardiola podría mantener el esquema con el que viene jugando en las últimas jornadas y jugaría con cuatro defensas sin tener que reconvertir a nadie. Pero esta solución tiene matices. En el lateral derecho jugaría Akanji, jugador con más experiencia defensiva para parar a Vinicius. Lewis, en cambio, tendría que jugar en el lateral zurdo, cuando venía jugando por el derecho.

La prensa inglesa asegura en las horas previas al partido de Champions en el Santiago Bernabéu que este Manchester City saldrá mucho más defensivo que en temporadas anteriores. Ese escenario daría paso a otra solución, en la que Pep Guardiola tendría que modificar su esquema a otro que también ha utilizado esta temporada. En él, la posición de Rodri sería modificada levemente.

La segunda solución defensiva con la que podría salir Pep Guardiola en el Santiago Bernabéu tendría que contar con un Gvardiol listo para jugar. En ella, el croata formaría en una defensa de tres centrales junto a Ruben Días y Akanji. Por delante, Rodri y Stones formarían un doble pivote que sin balón se incrustaría en el centro de la defensa, una fórmula para que Akanji pueda tener más ayuda a la hora de defender a Vinicius.