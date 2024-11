Arda Güler vuelve a sonreír. Esta semana, el futbolista del Real Madrid ha vuelto con la selección de Turquía. Desde el parón de octubre, el otomano solamente ha disputado 16 minutos con la elástica blanca. Sin embargo, Vincenzo Montella ha decidio llevarse a su número 10. Y nada más llegar, Arda se ha muestro muy cariñoso con la afición, sobre todo con los más jóvenes. De hecho, un vídeo se hizo muy viral. Un niño se encontró con él y le preguntó: «¿Por qué no respondiste mis mensajes?». A lo que Güler contestó: «¿No te respondí?». Un momento que enamoró a los aficionados turcos pero también a los madridistas. La cercanía y la simpatía con la que trata a sus fans el joven otomano muestra una gran faceta de su personalidad, y eso que en lo deportivo no vive su mejor momento.

Esta temporada el ’10’ de los turcos se consolida poco a poco como el líder de su selección. Con tan sólo 19 años, el ex del Fenerbahçe acumula 16 internacionalidades y tres goles. En el último parón, Arda Güler fue titular en los dos encuentros disputados. En el anterior, ídem. Y es que, en esta 2024-25, el nativo de Estambul cuenta con más tiempo de juego con su país que con el Real Madrid. 352 minutos con Turquía contra 207 de merengue. Lo cual preocupa al futbolista, que se encuentra muy incómodo frente a la situación. De hecho, Arda no estaría lejos de abandonar Concha Espina en este mercado de invierno.

Según lo que adelantó Eduardo Inda, director de OKDIARIO, en El Chiringuito de Jugones, Arda Güler medita sobre una posible salida en enero. «Está muy mosqueado. A Ancelotti no le gusta, a Davide sí, pero a Carlo no porque le falta físico y carácter. El jugador ha lanzado indirectamente la posibilidad de salir como cedido en el mercado de invierno. Una de las posibilidades es el Fenerbahce de Mourinho», contaba después del partido frente a Osasuna.

Ante esta situación, Güler se encuentra desconcertado y considera que bajo la dirección del técnico italiano, sus oportunidades de obtener los minutos que cree merecer son escasas. Esta preocupación ya fue expresada al entrenador del Real Madrid. El joven turco se reunió con Carletto para discutir una situación, pero que parece no haber mostrado mejoras en los últimos partidos.

Una situación compleja. Hace un año, el niño prodigio llegaba a Chamartín a cambio de 30 millones de euros. Después de destacar en el Fenerbahce, todos los grandes de Europa, incluido el Barcelona, intentaron hacerse con la perla otomana. Pero el destino de Arda se teñía de blanco. Tras sufrir tres lesiones consecutivas, una en el menisco y dos musculares, su debut solamente se dio en enero, en Copa del Rey contra la Arandina. Sin embargo, la temporada pasada, Arda tuvo protagonismo en las últimas jornadas de Liga y su rendimiento fue notable.

Entre las jornadas 33 y 37, el turco marcó cinco dianas. En la Eurocopa, brillante. Enjauló un golazo contra Georgia y dio dos asistencias en todo el torneo. El zurdo luchó contra vientos y mares para hacerse un sitio en esta plantilla del Real Madrid. Desde que aterrizó a la capital española, Güler no quiso hablar de cesiones. Siempre lo ha tenido claro, quiere hacer historia en el Santiago Bernabéu. Por ahora, este sueño parece esfumarse