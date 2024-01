Granero: «Antes era más difícil subir al Real Madrid que ahora»

Esteban Granero (Madrid, 2 de julio de 1987), ex futbolista del Real Madrid, entre otros equipos, y con una alargada trayectoria de 13 temporadas en Primera División, atiende a OKDIARIO en la planta 36 de la Torre Picasso para repasar la actualidad madridista. Antes de actuar como ponente en la presentación de la Fundación Rivera, el antiguo canterano se moja acerca de las opciones de los jóvenes de ‘La Fábrica’ en comparación con los de su generación.

En plena semana de derbi, un ex jugador más que experimentado en este tipo de encuentros da su visión a este periódico sobre la plantilla actual del Real Madrid, en la que hay un jugador que está destacando por encima del resto, Jude Bellingham. Granero dejó el fútbol en 2021 para dedicarse al mundo del emprendimiento y habla abiertamente sobre si se plantea volver a los terrenos de juegos abriendo la puerta a los banquillos.

PREGUNTA: Estamos aquí con motivo de la presentación de la fundación Rivera, en la que se va a batir un Récord Guiness con personas discapacitadas. ¿A qué ayudan este tipo de eventos?

RESPUESTA: Hay un asunto muy importante que es la propia actividad de la Fundación. Toda su actividad va a hacer que chicos y chicas que lo necesitan tengan una ayuda especial. También está la visibilidad que dan este tipo de eventos o actuaciones. Por otro lado, y para mí lo más importante es el ejemplo. En este caso no sólamente de Álex, sino también de su hermano Carlos, gente que ha tenido éxito en sus actividades y que el siguiente paso es ayudar a los demás. Además de una forma tan bonita como es ayudar a tu hermano. Me parece ejemplar.

P: Usted es fundador de Olocip, una empresa de Inteligencia Artificial (IA) ¿Ahora mismo para los dirigentes de los equipos de fútbol o para quienes se encargan de la parcela de los fichajes consideran importante esa base de información tecnológica ajena a los conocimientos futbolísticos?

R: Me parece muy importante. Me parece que es un complemento a otras cosas que son igual de importantes o más, principalmente la parte experta o la parte humana, pero obviamente el uso que haces de los datos está a la orden del día y mejora lo que era el mundo hace tres o cinco años sin ellos.

P: Según vuestra IA, Bellingham fue el jugador de la primera vuelta de la Liga que más valoración tuvo con 11,8. Usted también era centrocampista. ¿Le han sorprendido sus primeros partidos con el Real Madrid?

R: Lo mío es parecido a lo que le habrá pasado a la mayoría. En parte no me sorprende porque venía de ser un jugador referente en Europa en los últimos años y de hacer un trabajo muy importante. Y en parte sí porque digamos que su aterrizaje ha sido muy muy espectacular, no sólamente en cuanto al juego y al rendimiento, sino a la productividad de ese juego y ese rendimiento. No sólamente lo está haciendo muy bien, sino que en la parte más productiva como los goles y las asistencias está destacando mucho.

P: ¿Ahora mismo es el mejor jugador del mundo?

R: No lo sé. Creo que en el fútbol es difícil definir quién es el mejor del mundo. Los jugadores juegan en posiciones y contextos diferentes. Es un análisis que es difícil. Seguro que está entre los mejores, pero también el fútbol cambia de una semana para otra y creo que hay jugadores en el mundo espectaculares que están más o menos a ese nivel.

P: ¿Hay algún centrocampista del Real Madrid o del filial que le recuerde a usted mismo?

R: Yo crecí aquí. Yo me identifico con los chicos de la cantera que están saliendo. Ahora está yendo convocando Gonzalo García, que es un jugador con el que me puedo identificar. Toda la vida en la casa, madridista, un jugador que tiene todo para triunfar y que está en el momento más importante de su carrera. Es un ejemplo.

P: Usted tuvo que hacer la ‘mili’ en el Getafe para tener la oportunidad con el primer equipo.

R: Sí. Yo salí y estuve dos años fuera para volver. Antes era más difícil. Ahora los chicos del Castilla van convocados con el primer equipo. Está el ejemplo de Mario Martín y otros de sus compañeros. Para nosotros, cuando estábamos en el Castilla no era tan fácil ir con el primer equipo, entrenar… Ahora los chicos conviven con el primer equipo, están mucho más cerca y es una suerte para ellos porque están aprendiendo mucho.

P: OKDIARIO publicó una comida y una cena en la que Iturralde González, árbitro del 5-0 del Barcelona al Real Madrid en la temporada 2010-11, fue invitado por José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) que recibía pagos por parte del Barça. Tú no estuviste en ese partido, pero sí esa temporada. ¿Cómo ve este asunto? ¿Alguna vez notó algo sospechoso?

R: Sinceramente, pienso que esto es un tema que es muy mediático, pero que está siendo investigado o en instrucción. Opinar desde fuera sin tener ningún conocimiento sobre las circunstancias específicas del asunto y demás, pues no corresponde, y menos a mí. He tenido una carrera afortunadamente larga, siempre he creído que los árbitros hacen su trabajo lo mejor que pueden y siempre he creído en la honorabilidad de los árbitros. Cuando yo he sido jugador han tenido actuaciones buenas y malas, igual que yo como futbolista. Más allá de eso, nunca he pensado en supuestas actuaciones de otro tipo. Si fruto se resuelven cosas, pues a partir de ahí se podrá opinar.

P: ¿En algún momento te ha llegado la oportunidad de sentarse en un banquillo? ¿Te ves capacitado para ello?

R: No, no. Ni me ha llegado, ni me llegará, ni quiero.