Granada – Real Madrid: polos opuestos en Los Cármenes

Duelo de polos opuestos. Así se puede explicar lo que será el encuentro que enfrentará a Granada y Real Madrid en el estadio Nuevo Los Cármenes (18:15 horas). Mientras que los blancos llegan a este compromiso eufóricos tras haber cantado el alirón el pasado sábado, después de haber ganado al Cádiz en el Santiago Bernabéu y ver como el Girona ganaba al Barcelona dos horas después en Montilivi.

El estado anímico del Real Madrid es sobresaliente. Los blancos no sólo llegan como campeones de Liga a Los Cármenes, sino que también firmaron el pasado miércoles la clasificación para la final de la Champions que se celebrará el próximo 1 de junio en Wembley y que medirá a los de Ancelotti con Borussia Dortmund.

Los blancos viven en un estado de felicidad perpetuo en los últimos siete días. Ya lo advirtió Ancelotti tras clasificarse para la final de la máxima competición continental, que a partir de ese momento, hasta que llegue el gran día en la capital inglesa, se lo van a pasar muy bien.

«Tenemos que hacer muchas cosas. Mañana jugamos la Liga, debemos respetar al rival, a la competición y también a nosotros. Nos van a venir bien estos partidos para preparar la final y haremos rotaciones para que todos lleguen a tope. También necesitamos descansar porque ha sido una temporada exigente y daré algunos días de descanso tras los encuentros. Después del partido, celebraremos», aseguró Ancelotti en la previa del encuentro contra el Granada.

Por ello, el Real Madrid se va a tomar muy en serio este encuentro. Los blancos son plenamente conscientes de que deben respetar al rival, a la competición y que lo mejor para preparar el duelo contra el Borussia Dortmund es terminar con buenas sensaciones un campeonato brillante donde sólo un equipo, el Atlético de Madrid, fue capaz de vencerlos.

Para este encuentro, Ancelotti planea rotaciones masivas. De hecho, del once titular que formó contra el Bayern, sólo Nacho parece que puede repetir. El resto del equipo estará lleno de novedades, con Courtois en la portería, Militao en el centro de la zaga y Joselu, el héroe de la noche contra el Bayern.

Un Granada en depresión

Mientras, en el Granada no hay espacio para las medias tintas y Sandoval alienará a su once tipo en esta recta final, con la gran presión de que incluso un empate les puede convertir en equipo de Segunda la próxima temporada. Pese a su situación crítica -penúltimos (21) a once puntos de la salvación-, se agarran a los recientes buenos resultados, con dos triunfos y solo una derrota, la última por 3-0 en el Sánchez-Pizjuán, en los últimos cuatro encuentros.

De hecho, los rojiblancos descenderán antes del partido ante el Real Madrid si el Mallorca es capaz de ganar a Las Palmas en un choque que se jugará este sábado a las 14.00. Los nazaríes siguen sin estrenar el casillero de victorias a domicilio este curso, aunque esperan a un equipo madridista quizá desacelerado. El último triunfo del Granada sobre el equipo blanco en Los Cármenes se remonta a febrero de 2013.

El Granada recibirá al conjunto blanco sin el sancionado Miguel Rubio, con la baja de Antonio Puertas y las dudas de Uzuni y Carlos Neva. Sí estará disponible Sergio Ruiz, ya recuperado del golpe en el tobillo que sufrió en Sevilla. Si el delantero albanés no llega al encuentro, su sustituto saldrá de Villar, si Sandoval es conservador, o Arezo.

Granada – Real Madrid: posibles onces