Getafe-Real Madrid: prohibido fallar

El Real Madrid se planta en el Coliseum Alfonso Pérez con la obligación de ganar. No le queda otra a los blancos si quieren llegar al Clásico igualando el pulso por la Liga al Barcelona. Todo lo que no sea sumar los tres puntos ante el equipo dirigido por Quique Sánchez Flores supondrá un traspié importante de los blancos en su lucha por defender el título de Liga. Tras empatar el pasado fin de semana ante Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu, un resultado que hizo que los de Carlo Ancelotti perdiesen el liderato por la diferencia de goles en favor de los azulgranas, no se pueden permitir el lujo de perder más puntos. Por otro lado, los azulones buscarán dar la sorpresa ante su afición para alejarse de los puestos de descenso.

Para este encuentro, Ancelotti alineará de titular a Luka Modric. El croata ya estuvo en el banquillo el pasado miércoles en el partido de Champions contra el Shakhtar Donetsk, por lo que frente al Getafe regresará a un centro del campo que podría tener como otra gran novedad la presencia de Eduardo Camavinga, que daría descanso a Kroos. El que sí repetirá es Tchouaméni en el pivote.

La mala noticia Ancelotti la tiene en la delantera, donde no podrá contar con Karim Benzema. El francés no entrenó en la sesión previa y no ha entrado en la convocatoria por descanso. No hay lesión, pero sí una sobrecarga de minutos que ha llevado al técnico y al galo a pactar un respiro. Por lo tanto, en el ataque madridista habrá novedades. Por el costado derecho actuará Valverde, que abandonará el centro del campo para regresar a la banda, por el izquierdo estará Vinicius y en la delantera, actuando de principal referencia ofensiva, jugará Rodrygo.

En defensa también habrá cambios. Lucas Vázquez podría dar descanso a Carvajal, mientras que por costado izquierdo Mendy se podría tomar un respiro, por lo que formaría Alaba. Además, la pareja de centrales será la formada por Militao y Rüdiger. En la portería se mantendrá Lunin, ya que Courtois se sigue recuperando de la lesión que sufre en el nervio ciático.

A dar la campanada

El conjunto de Quique Sánchez Flores perdió el pasado fin de semana ante el Valladolid (2-3) en un partido loco que cortó su buena dinámica con dos victorias consecutivas. A pesar de la derrota, los azulones, el segundo equipo que más goles ha recibido, continúan mirando el descenso sin demasiado alivio, y son decimocuartos con siete puntos, tres por encima de la zona de peligro.

No obstante, una derrota, dependiendo de los resultados de sus rivales directos, podría meterles en un lío. Pero una de sus mejores bazas será la competitividad que han demostrado en las últimas temporadas en los duelos en casa ante el Real Madrid. El equipo merengue no gana en el Coliseum desde enero de 2020, con un balance de una victoria azulona -el curso pasado-, dos empates y dos triunfos blancos en los últimos cinco duelos directos en el feudo del Getafe.

En el apartado de bajas, además de Portu y Seoane, los dos mediocentros titulares, Arambarri y Maksimovic, siguen en duda, por lo que el entrenador podría verse obligado a echar mano de Luis Milla, que volvería tras cumplir sanción, y Algobia, que solo ha participado en dos encuentros, junto a Aleñá. La pareja Enes Ünal y Borja Mayoral, ex del Real Madrid, es fija para Sánchez Flores, que tampoco modificaría la zaga de cinco hombres de las últimas semanas.