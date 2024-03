El gesto de Vinicius a Mingueza tras su encontronazo: «Perdón, hermano»

Vinicius y Mingueza se reconciliaron tras su rifirrafe por una falta del lateral al delantero en el Real Madrid-Celta que acabó con 4-0 para los blancos. El brasileño fue objeto de un agarrón continuado por parte del futbolista vigués, que provocó el enfado del futbolista del Real Madrid con un empujón que le costó la amarilla. Unos minutos después, ambos jugadores hablaron y el 7 le pidió perdón al jugador del Celta.

«Perdón, hermano. Yo intento seguir. Si tú agarras y sueltas, ok, pero tú haces así… Y así me enfado», le comentó Vinicius a un Mingueza que intentaba explicarle los motivos del agarrón. El lateral del Celta le dijo que lo único que quería era pararlo para que no se internara en el área y marcara gol. «Te tengo que parar», le dijo el lateral.

Minutos antes, cuando Vini Jr. le pidió explicaciones por la acción y le preguntó que por qué lo hacía, el lateral le dijo «porque te tengo que parar». El futbolista brasileño se cabreó mucho por la falta, ya que le agarró durante varios metros antes de que el árbitro señalara la falta. Eso provocó la frustración de un Vinicius que es objeto de numerosas faltas en cada partido por parte de los rivales.

Una vez se calmaron las aguas, Mingueza volvió a hablar con el delantero madridista tras su encontronazo, le explicó los motivos del agarrón y este le pidió perdón por el empujón. Tras hablar de lo ocurrido, los dos protagonistas se fundieron en un abrazo y se reconciliaron, como se puede ver en las imágenes captadas por El Día Después en Movistar+.

La explicación de Mingueza a Vinicius

La jugada no pasó desapercibida durante el duelo disputado en el Santiago Bernabéu. Movistar+ sacó a posteriori la conversación entre los dos jugadores en la que Mingueza le daba las explicaciones pertinentes al brasileño: «Te tengo que parar», le explicaba el defensa del Celta al atacante del Real Madrid, que hablaba de manera amistosa con el 7.

En medio de toda esta tensión lógica por el partido apareció Lucas Vázquez para intentar defender a su compañero y recriminarle la falta que le había hecho a Vinicius. «Te estoy hablando bien, te estoy hablando bien», le repitió el defensa catalán al gallego. La acción se quedó ahí, sin que ocurriera nada más. De hecho, unos minutos después Vinicius y Mingueza hicieron las paces con un abrazo cuando el partido se seguía disputando.

Ya después del partido Vinicius fue uno de los futbolistas del Real Madrid que habló con los medios de comunicación.»Jugar en casa hace la diferencia, jugar con la afición, tenemos que jugar mejor y meter a la gente desde el principio, cuando la gente está con nosotros todos saben que es muy difícil», señaló el brasileño.

Con su gol al Celta, Vinicius completó una gran semana en lo que a goles se refiere con cuatro tantos: dos al Valencia, uno al Leipizig y uno ante el conjunto de Rafa Benítez, y suma ya 10 en lo que va de temporada en la Liga EA Sports, que le sitúan en la undécima posición. Una lista de goleadores que sigue liderando Jude Bellingham con 16 dianas en su casillero.