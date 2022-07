De Gea y el famoso fax del Madrid: «No me importa hablar de ello…»

El portero David De Gea está preparado para afrontar una nueva temporada en el Manchester United, en un año que empieza con cambios en el banquillo – el neerlandés Ten Hag- y en el que espera las cosas sean diferentes tras una temporada «dura» y «vergonzosa», en palabras del propio guardameta. Siete años después de su frustrado fichaje por el Real Madrid, De Gea asegura que no le importa hablar de ello y sigue centrado en su club.

“No me importa hablar de eso. Sólo estoy pensando en Mánchester. Es mi casa. Me siento muy bien aquí. Es un privilegio, es un honor estar aquí en este club. Es una de las mejores cosas de mi vida, ser parte de este club”, respondió David De Gea en una entrevista en Inglaterra sobre aquel frustrado fichaje por el Real Madrid hace siete años, cuando el guardameta iba a sustituir a Keylor Navas pero su documentación no llegó a tiempo.

Olvidada aquella anécdota en su carrera, David De Gea se prepara para afrontar una nueva etapa en el Manchester United, en la que pretenden romper con el pasado después de protagonizar la peor campaña en la Premier League por parte de los red devils con una sexta plaza que les deja fuera de la Champions League. Para el guardameta español, la 21/22 fue una temporada» dura, vergonzosa y un desastre». «No puede volver a suceder, porque fue muy difícil», apuntilló el cancerbero.

«Fue doloroso estar allí y no ser capaces de ganar partidos. Perder 4-0 o 5-0, era inaceptable», relataba De Gea. «A veces hay que sentir dolor para seguir adelante», añadió, dispuesto a sacar el lado positivo y revertir la situación. Con la salida de Henderson, De Gea apunta a titular para el nuevo técnico Ten Hag, en el que el español ha depositado su confianza. «Estamos en el buen camino. El entrenador está muy centrado en el fútbol y en lo que necesitamos, y los jugadores sienten lo mismo», dijo en la entrevista con Daily Mail.

Olvidado su posible aterrizaje en el Santiago Bernabéu, De Gea sigue centrado en el Manchester United con el que espera seguir el máximo tiempo posible y conquistar títulos. «Estaría muy feliz de estar aquí todo el tiempo que ellos quieran. Si me dejan quedarme aquí, aquí me quedo, seguro. Estoy muy cómodo, muy feliz y espero que antes de irme podamos ganar algo», reconoció el guardameta.