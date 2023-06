Fran García: «Carvajal es un espejo»

Fran García fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid en Valdebebas. Tras el acto privado celebrado en el pabellón de baloncesto, el nuevo jugador madridista acudió a sala de prensa para atender a los medios de comunicación. El canterano regresa a la que fue su casa tras tres años en el Rayo Vallecano.

El primero en darle la bienvenida fue Emilio Butragueño, que le dio la enhorabuena por «regresar a casa». «Te felicitamos a ti y a toda tu familia y estamos convencidos de que te esperan muchos éxitos. Haremos todo lo posible para que seas muy feliz».

Sentimientos

«El primer sentimiento es el de orgullo. El trabajo que me ha tocado hacer obtiene su recompensa que es volver a casa».

Fran Garcia y Vinicius

«Todos sabemos del potencial que tiene Vinicius. Hay que intentar hacerlo lo mejor posible».

El Real Madrid

«Para mí es un sueño. Nunca he ocultado que quería volver. Trabajaba para regresar porque era mi sueño».

¿Cómo es como jugador?

«Yo he hecho la mili fuera durante tres años. He crecido mucho en estos tres años. Soy muy contante y eso también me lo enseñó el Real Madrid».

Marcelo y Roberto Carlos

«Siempre lo he dicho, tuve la suerte de coincidir con Marcelo. También con Roberto, que le tengo un cariño especial».

Etapa en el Rayo

«Me centraba en el día a día. En el mundo del fútbol se habla mucho. Cuando estaba en el Rayo he tratado de dar lo mejor de mí».

Perspectivas

«Estoy encantado de estar aquí. Mendy es un jugador increíble. Trataré de sumar y mejorar para el equipo».

El regreso

«El Real Madrid me dio la oportunidad de volver. Ha sido muy especial y cuando tuve la oportunidad de volver se lo dije a mi familia».

Ancelotti

«La única vez que hablamos fue cuando terminó la temporada. Me dijo que dentro de un mes nos veríamos en Valdebebas. Agradecido por sus palabras».

El Rayo

«Gracias al Rayo que me dio la oportunidad de jugar a nivel profesional».

El Bayer

«Había interés, pero el Madrid tenía opción de tanteo. Se dio un poco así y contento por como se ha dado todo».

Mendy

«No vengo a competir, vengo a sumar. Vengo a poner todo lo que tengo al servicio del equipo».

Ejemplo Carvajal

«Carvajal es un espejo. Ojalá pueda tener la misma trayectoria que él. Yo vengo para crecer y ser un jugador grande. A la vista está que es el mejor equipo del mundo».

Canteranos

«No hay que poner las decisiones del club en tela de juicio porque es top mundial. La cantera está muy bien cuidada. Yo estuve ayer viendo al Castilla».