Flick: «¿Iñaki Peña? Es la tercera vez que un jugador llega tarde»

Hansi Flick atendió a los medios de comunicación en la previa de la final de la Supercopa de España que enfrentará en Yeda a Real Madrid y Barcelona. El alemán busca su primer título como entrenador del conjunto azulgrana en el que será el segundo Clásico de la temporada. Los catalanes han llegado a esta final tras doblegar en semifinales al Athletic.

«Tenemos que jugar 90 minutos. El Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo. Tenemos que ser mejores que contra el Athletic. Los blancos saben perfectamente manejar el partido y en cualquier momento pueden ser peligrosos», comenzó.

Flick habló de Dani Olmo y de si está preparado: «Puede jugar, no es ningún problema. Está feliz porque va a tener la opción de jugar, así que bien». Sobre la portería, no desveló la incógnita: «Sabes que nunca hablo del once inicial y no lo voy a hacer. Tenemos un buen partido e Iñaki ha jugado una primera parte fantástica. En España hay una mentalidad diferente. En el exterior todo el mundo habla. Todos son profesionales. Son partidos especiales y hay que estar preparados. Es la tercera vez que llega tarde un jugador».

«He sido el entrenador de muchos equipos y he jugado muchas finales. Tenemos que preparar a los equipos. Para todos es algo grande. Es un partidazo. Si ganamos esto tendremos mucha más confianza para lo que viene el resto de la temporada. Sería algo muy grande para todos», comentó.

Flick también habló del futuro de Araujo: «Cuando ha empezado en Barcelona es así. Creo que todos somos profesionales. Le hemos cuidado muchísimos, ha vuelto y tiene la fuerza para poder jugar de nuevo. No puedo pensar en ninguna cosa en el futuro, pero lo más importante es que está listo».

«La manera de como jugamos en el Bernabéu es como lo vamos a hacer, no vamos a jugar diferente», aseguró. También comentó la importancia de las inscripciones anímicamente: «Para nosotros es una temporada fenomenal. Lo hemos hecho muy bien. Tenemos que ser fuertes».

También recordó el 0-4 del Bernabéu: «No podemos comparar lo que ha pasado en el partido de antes con lo que sucederá mañana. Vamos a hacerlo bien y eso es lo que queremos». Sobre la diferencia entre Gavi y Olmo, comentó lo siguiente: «Gavi hizo un partidazo y confía en poder hacerlo todo. Yo creo que va a jugar».