«No vamos a participar en ningún circo mediático», aseguran desde el Atlético de Madrid cuando se le pregunta si harán pasillo al Real Madrid tras haber ganado la Supercopa de España. En el club rojiblanco lo tienen claro y la realidad es que nunca tuvieron ninguna duda. Ni siquiera se lo llegaron a plantear. Siempre tuvieron decidido que no rendirían homenaje a su eterno rival capitalino, contra el que perdieron la pasada semana en las semifinales de una competición en la que participaron, no ganaron y terminó yéndose al Santiago Bernabéu.

El Atlético de Madrid, por lo tanto, hará lo mismo que hicieron en el año 2022, cuando el Real Madrid ganó la Liga una jornada antes frente al Espanyol y los rojiblancos decidieron no hacer pasillo. Quedaron en evidencia, ya que el resto de rivales de los madridistas hasta final de aquella temporada sí que se lo hicieron.

Además, hay que recordar que en aquel encuentro, el club colchonero recibió al Madrid con una gran pancarta en los exteriores del estadio que decía «entre la prensa y los de amarillo, 120 años de pasillo». Esa lona estuvo siempre amparada por los dirigentes del Atlético de Madrid.

Ancelotti pasa del pasillo

Carlo Ancelotti, técnico italiano, restó importancia a la decisión que tome sobre hacer pasillo el Atlético de Madrid al Real Madrid este jueves en Copa del Rey en el Cívitas Metropolitano, tras la conquista de la Supercopa de España, y aseguró que le parece «perfecto», defendiendo la potestad de decidir de cada club.

«Lo que pienso respecto a las decisiones de cada club, me parece perfecto si lo hacen y si no lo hacen me parece perfecto igual. No le doy mucha importancia», respondió Ancelotti cuando fue preguntado sobre su sentimiento si el Atlético de Madrid repite su decisión de no realizar pasillo.

«Cada uno hace lo que quiere, el Real Madrid hace las cosas de distinta manera, pero no me meto en esto. Cuando tengamos la posibilidad de elegir y nos toque, elegiremos lo mejor para nosotros», añadió.

La excusa de Simeone

«No cambia del año pasado. Gran respeto y saludo para el entrenador y jugadores, como tiene que ser, como compañeros de trabajo. Pero siempre está por delante de nuestra gente, el respeto a ellos es lo primero», explicó Simeone en la rueda de prensa previa al duelo que se celebrará Metropolitano.

La realidad es que el Real Madrid, sin ir más lejos, sí que hizo pasillo al Atlético tras ganar las dos finales de la Champions. En el momento de recoger las medallas, los blancos aplaudieron a un rival que les puso las cosas tremendamente difíciles. Lo mismo hicieron el pasado domingo con el Barcelona después de conquistar la Supercopa de España en Riad. El Atlético sí se lo hizo a los blancos en Tallin tras ganar la Supercopa de Europa. En la victoria no tienen tantos problemas.