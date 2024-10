Por cosas como la que hizo contra el Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu, Carlo Ancelotti tiene claro que cuanto más tiempo esté Fede Valverde sobre el césped mejor para el Real Madrid. El uruguayo hizo un golazo ante los amarillos para abrir el marcador y templar los nervios de un equipo y afición que sabían que debían encarrilar el encuentro cuanto antes

Fede Valverde encontró un balón suelto en la frontal que remató con potencia y que terminó, previo toque -cosas de la vida- en Álex Baena, dentro de la portería del Villarreal. Un tanto capital que ayudó mucho a los hombres de Carlo Ancelotti.

Valverde ya ha superado los 1.000 minutos esta temporada y sólo se han disputado 12 partidos oficiales. Obviamente, no sólo los ha jugado todos los partidos, sino que en todos ha sido titular. De hecho, sólo ha descansado 21 minutos en lo que va de curso. Unos números que ya le han convertido en el jugador más utilizado por Ancelotti, superando a Courtois.

Ancelotti se deshace en elogios hacia su jugador siempre que tiene ocasión. No es para menos. Un futbolista especial, que sólo mira por y para el equipo. Para el entrenador italiano es una pieza insustituible, igual que pasa sus compañeros. Es el escudero de Carvajal cuando el mejor lateral derecho del mundo sube la banda diestra, es el encargado de tapar cualquier agujero del centro del campo, echa una mano cuando se le requiere en ataque y, sobre todo, es pura calidad. Un talento que en el Real Madrid se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo.

Camavinga da otro aire

El regreso de Eduardo Camavinga al equipo es un balón de oxígeno para el Real Madrid. El francés aporta un aire diferente al equipo desde el centro del campo. Ante el Villarreal hizo de Tchouaméni y es cierto que no tendrá el mismo rigor defensivo que su compatriota, pero la alegría que aporta en la medular es notable.

Lo necesitaba Vinicius

Vinicius marcó un golazo contra el Villarreal para sentenciar el encuentro. Un tanto que necesitaba cuando comienza un mes que será muy importante para él en su carrera. Si todo va como se espera, terminará levantando el próximo 28 de octubre en París el Balón de Oro. En el ‘7’ se fue muy dolorido en el hombro en el minuto 80.

Mbappé no se conecta

Fue la nota negativa del encuentro contra el Villarreal. El francés no estuvo bien. No se conectó en ningún momento al partido y en las pocas ocasiones que tuvo no se le vio fino. Sigue con molestias musculares, pero también es cierto que se espera más del galo. La buena noticia es que podrá ponerse a tono en este parón en Valdebebas, ya que no ha sido citado por Francia.

Las notas del Real Madrid