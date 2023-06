Con 16 años y 321 días, Endrick se convirtió ante el Barcelona de Guayaquil en el quinto jugador más joven en marcar en la Copa Libertadores. El jugador del Real Madrid no había tenido minutos en los dos partidos anteriores, pero sí pudo jugar en la fase de grupos de la máxima competición sudamericana para hacer historia. Abel Ferreira, entrenador del Palmeiras, le dio entrada en el minuto 84 de partido y el 86′ estaba haciendo historia marcando su primer gol en esta competición y el cuarto de su equipo, que remontó en la segunda mitad un 0-2 inicial.

😍⚽️ ¡Histórico, Endrick! Con 16 años y 322 días, se convirtió en el jugador más joven en marcar con @Palmeiras en la CONMEBOL #Libertadores.#GloriaEterna pic.twitter.com/AEEz6GlSVS — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) June 8, 2023

Tras un saque de falta de Raphael Veiga, Flaco López cabeceó al palo y en el rechazo, Endrick sólo tuvo que empujar la pelota para marcar su primer gol en la Libertadores cuando todavía no ha cumplido ni 17 años.

En el rechace, Endrick, siempre bien posicionado en las jugadas a balón parado, solo tiene que tocar para marcar el último tanto del Palmeiras. Un gol con historia debido a su precocidad, ya que supera a otros grandes jugadores como Rodrygo, Vinicius, Ronaldo o Neymar.

«Estaba esperando mi oportunidad, gracias a Dios ha llegado en este partido espectacular. Estábamos perdiendo por 0-2 y conseguimos remontar. No estaba jugando, pero siempre estaba entrenando y siempre hablando con Dios para que me diera una oportunidad. Abel sabe cuando colocarme y he podido entrar y marcar gol», dijo tras el encuentro el que será futbolista del Real Madrid en 2024.