La emotiva razón por la que sonó el himno del Liverpool en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid selló el pase a cuartos de final de la Champions League después de derrotar al Liverpool por 1-0, con gol de Karim Benzema, y completar así la goleada en una eliminatoria que ya quedó encarrilada en la ida en Inglaterra. De lo sucedido del partido en Anfield Road, además de la goleada, el conjunto blanco sacó en claro el buen gesto del Liverpool con ellos tras el fallecimiento de Amancio Amaro, y en la vuelta se propusieron devolverles el detalle, cumplido con creces con el sonar del popular himno red en el estadio Santiago Bernabéu.

Estaba previsto por el club y una vez finalizado el encuentro y la eliminatoria con triunfo madridista, el Real Madrid ordenó que en la megafonía del estadio Santiago Bernabéu sonara el himno del Liverpool por todo lo alto, un ‘You Will Never Walk Alone’ famoso en todo el mundo y que es el símbolo de una de las aficiones más respetadas del planeta. La buena relación entre ambos clubes se vio en un gesto honorable y respetuoso por parte de los blancos hacia un rival que se despide de la presente edición de la Champions League sin cumplir las expectativas, pero cayendo ante el vigente campeón y uno de los favoritos al título.

Sin embargo, el gesto del Real Madrid con el Liverpool tiene una explicación más allá del señorío propiamente dicho del club merengue, y es que es también la devolución del homenaje que la entidad británica le brindó al Madrid en la ida, el día del fallecimiento del presidente de honor, Amancio Amaro. Entonces, Sir Kenny Dalglish, ex jugador y entrenador del Liverpool, así como una de las grandes figuras de su historia, acercó una corona de flores al sector de la afición del Real Madrid que se situaba en Anfield Road, algo que desde el club español se agradeció sobremanera, en un momento duro para la entidad.

Butragueño explica el gesto del Real Madrid

El director de relaciones institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, explicaba públicamente el motivo por el cual desde el club se decidió devolver el gesto al Liverpool, haciendo sonar su himno tras la finalización de la eliminatoria de octavos de final de la Champions League. «El Liverpool tuvo un gran detalle con nosotros en Anfield y fue un gesto de enorme grandeza y de gran club; queríamos correspondérselo. Es lo mínimo que podíamos hacer porque al margen de lo que suceda en el terreno de juego, clubes de esta categoría demuestran su grandeza con estos gestos», contó el directivo madridista, en una declaración institucional que, junto a los gestos de ambos clubes, demuestran el señorío y el respeto hacia el fútbol y los contrincantes que tienen dos de las entidades más laureadas de la historia del fútbol.