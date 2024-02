Domingo de Ramos

El estadio Santiago Bernabéu se prepara para vivir un partido muy especial ante el Sevilla. Sergio Ramos regresa a casa. A su casa. A su otra casa, junto con el Ramón Sánchez-Pizjuán. Donde llegó siendo un niño de 19 años en 2005 y se fue sin los reconocimientos que merecía un frío, aunque ya azotaba el calor, 17 de junio de 2021. Ninguna de las partes estuvo, posiblemente, todo lo bien que debía y el gran capitán dijo adiós para siempre convertido en leyenda.

Sergio Ramos se fue del Real Madrid rumbo a París en el verano de 2021, pero no juega un partido en el estadio Santiago Bernabéu desde el 1 de marzo de 2020, cuando los blancos ganaron 2-0 al Barcelona. Después, llegó la pandemia del coronavirus y no volvería a pisar Chamartín, ya que los madridistas jugaron sus partidos en el estadio Alfredo di Stéfano. En la temporada en la que se fue al PSG se midió a sus ex en octavos de final, pero estuvo lesionado tanto en la ida como en la vuelta, por lo que no jugó.

«Mañana vuelve Ramos y el Bernabéu lo va a recibir con mucho cariño. Se lo merece porque es una leyenda. Ha sido un capitán fantástico. Ha sido un ejemplo, con carácter y personalidad. También he tenido capitanes como Maldini y Terry. Esto ayuda mucho a tener un buen ambiente en la plantilla», aseguró Ancelotti en la previa del encuentro ante el Sevilla. Como era de esperar, el italiano se deshizo en elogios ante un jugador de bandera.

El Real Madrid hará un homenaje

El Real Madrid hará un homenaje a Sergio Ramos en los prolegómenos del encuentro que enfrentará a los blancos con el Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu. «Será un gesto antes del duelo, pero que nadie espere que será algo que pare el mundo», aseguran desde el club madridista. «No podemos hacer nada muy especial por respeto al Sevilla, ya que ellos se juegan mucho», añaden.

Sergio Ramos tendrá un merecido reconocimiento en su regreso al estadio Santiago Bernabéu, pero será algo muy normal. Con tanto cariño como respeto al rival. El Real Madrid tiene claro que tendrá que recibir como se merece a un jugador que es historia viva del club, pero sin sobrepasarse porque nadie debe olvidar que ahora forma parte de un equipo rival que buscará tres puntos en el coliseo madridista para escapar lo más rápido posible de la zona baja de la clasificación.

Por lo tanto, antes de que el balón comience a rodar por el césped del estadio Santiago Bernabéu, Sergio Ramos se llevará una gran ovación del coliseo madridista, desde el fondo su del estadio, donde se posiciona la Grada Fans, se podrá escuchar algún mensaje de cariño hacia el que fuera capitán madridista cundo su nombre suene por la megafonía del estadio y el club quiere tener un gesto cariñoso con él. No obstante, todo será muy escueto.

Sergio Ramos, sólo una vez como rival

Sergio Ramos sólo ha jugado una vez como rival del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Fue el 22 de diciembre de 2004 como jugador del Sevilla. El camero jugó aquel encuentro como lateral derecho y los hispalenses ganaron 0-1 gracias a un gol de Baptista.

Nunca más ha jugado como rival en el coliseo madridista del Real Madrid, ya que al término de esa temporada los blancos se hicieron con su fichaje. Además, a lo largo de su carrera, se ha medido en tres ocasiones a los blancos y nunca ha perdido. Dos empates, uno de ellos gracias a un gol suyo, y una victoria en el Santiago Bernabéu. Veremos quién termina sonriendo a la cuarta.

Un jugador agradecido

Sergio Ramos valoró su regreso al estadio Santiago Bernabéu defendiendo al Sevilla, tras 16 años en el Real Madrid, admitiendo que tendrá un sentimiento especial al sentirse «como en casa», que provocará que si marca un gol no lo celebrará por respeto al madridismo.

«Me voy a sentir como en casa. Al final son muchos años los que he pasado allí, han sido los momentos más importantes de mi carrera y tengo un recuerdo maravilloso de la gente, de la afición, de mis compañeros. Va a ser un momento único para mí y muy emotivo», afirmó Ramos en una entrevista con DAZN a cuatro días del partido.

«Le tengo mucho respeto a toda la afición y a todo el Real Madrid. No lo celebraría, pero si tengo que marcar y nos vale para ganar encantado porque nos vendrán muy bien esos tres puntos», añadió.