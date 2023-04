El día en que Joaquín casi ficha por el Madrid

Joaquín Sánchez, uno de los grandes futbolistas españoles de nuestra historia, ha anunciado este miércoles que colgará las botas a final de temporada. El del Puerto de Santa María ha vestido los colores del Betis, del Valencia, del Málaga y de la Fiorentina, pero hay un equipo que no vistió su camiseta y esa es la del Real Madrid.

En el verano del 2006, Joaquín era una de las grandes joyas del Betis. Manuel Ruiz de Lopera, presidente del equipo verdiblanco por aquel entonces, lo sabía y buscaba sacar un gran rédito económico de ello. El Real Madrid le quería y el extremo deseaba recalar en el Santiago Bernabéu. «Es una espina que se me quedó clavada. El día que me retire quizá sea una de las cosas que recuerde con más tristeza de mi carrera deportiva. Cuando no tienes opciones siempre sueñas con algo, pero cuando tienes la posibilidad te quedas más triste, pero yo he sido feliz y eso ha hecho que no me acuerde mucho», decía Joaquín hace varios años sobre esta posibilidad.

«Estuve a nada de firmar el contrato con el Real Madrid y pasar la revisión médica», proseguía el futbolista. No obstante, el jugador del Betis recibió una llamada de su presidente: «Fue un poco extraño. En aquella época, Lopera sabía cuáles eran mis intenciones desde el primer día. Poder jugar en un equipo como el Real Madrid era bonito. Siempre se lo transmití porque era una oportunidad muy bonita».

Joaquín deseaba jugar en el Real Madrid e incluso hasta Raúl González trató de convencer a Florentino Pérez para llevarle a vestir la camiseta blanca, pero las pretensiones económicas de Lopera eran demasiado elevadas: «Exigía una cantidad de dinero muy importante y, aparte, algo más que ya se me escapaba de las manos. Cada vez que hablábamos con Florentino decía que Don Manuel no se estaba postulando bien a la hora de traspasarme y que exigía muchas cosas que sinceramente se me escapaban», llegó a declarar hace varios años en una entrevista para Onda Cero.

Declaraciones recientes

Este mismo año, Joaquín se lanzó con un programa de televisión en Antena 3 y en el capítulo llamado ‘La penúltima y me voy’, publicado en las pantallas hace pocas semanas, tanto el jugador como el ex presidente hablaron de este tema.

«Hay una cosa que yo siempre he tenido en mente y que me gustaría saber. Yo sé mi parte. El Real Madrid tuvo mucho interés por ficharme y yo, en aquella época, esa opción la veía con buena cara. ¿Qué crees que falló ahí? Yo creo que una de las partes implicadas, que era Florentino, no dio un paso adelante por mí. No sé si eso es verdad…», le preguntaba Joaquín a Lopera.

Fue con esta pregunta cuando Lopera confirmó que el presidente del Real Madrid no se decidió finalmente a fichar al del Puerto de Santa María, pero que le hubiera dejado irse al Real Madrid si después hubiese regresado al Betis.