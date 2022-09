Descanso para el guerrero Rüdiger.

El Real Madrid recupera a Antonio Rüdiger antes de lo esperado y en plenas condiciones. El defensa madridista se encontraba concentrado con Alemania, pero no podrá jugar el último partido del parón por sanción, por lo que queda liberado y regresa a las órdenes de Ancelotti. Una noticia que no puede llegar en mejor momento, puesto que es una incógnita el estado físico de David Alaba, que acabó lesionado en el partido que jugó con Austria. Con el descanso que tendrá el germano, el conjunto se guarda de cara a que el virus FIFA le ataque en el último partido de Liga de Naciones, en el que además Alemania no se juega nada.

Rüdiger se perderá por sanción el próximo partido de su selección, al ver la amarilla contra Hungría. Los alemanes perdieron por la mínima y se despidieron de sus opciones de meterse en la final-four de la competición de la UEFA y, en los últimos minutos, al central madridista le mostraron la segunda cartulina en lo que va de fase de grupos, lo que acarrea suspensión para el siguiente partido. Motivo por el cual queda liberado y regresa a la capital.

El conjunto madridista aportaba en estas fechas de compromisos internacionales hasta 15 jugadores a sus respectivas selecciones, asumiendo un riesgo alto de lesión de cara a los encuentros importantes que tienen antes del Mundial. El calendario es más que comprimido y cualquier contratiempo en estos momentos pone en riesgo ya no sólo la presencia de los futbolistas para lo que queda de fase de grupos de Champions o para el Clásico, sino que también les haría correr un serio peligro de no llegar a Qatar.

En el conjunto madridista han sufrido ya el susto de Alaba. El central pidió el cambio contra Francia por unas molestias que no han derivado en nada grave, puesto que se mantiene concentrado con Austria. Pese a ello, no pueden permitirse otro contratiempo más que les lleve a poner en riesgo su defensa de cara a los próximos partidos, por lo que el regreso de Rüdiger supone un alivio para el cuerpo técnico.

El germano se ha convertido en una garantía para Ancelotti desde su llegada. Aunque no es indiscutible, debido a la alta competencia que hay en el puesto, su fichaje ha servido para agilizar la rotación en la zaga, jugando hasta la fecha en todas las posiciones posibles de la parcela defensiva.

Ha tenido minutos en todos los partidos disputados por los blancos este curso, siendo titular en cuatro de ellos, marcando además un gol. Donde sí que es un fijo es el Alemania. Rüdiger forma parte de la pareja titular en el eje de la zaga germana con Sule, aunque en el último encuentro de la Liga de Naciones, en el que no se juegan nada, lo habitual habría sido que no jugase.

Ahora, de cara a los dos duelos en Champions ante el Shakhtar y los de Osasuna, Getafe y, sobre todo, el Clásico, Rüdiger llega en perfecto estado. El objetivo prioritario de los madridistas es conseguir sortear en medida de lo posible el temido virus FIFA, algo que no está logrando el Barcelona, que ya ve como dos de sus jugadores –mínimo– han caído.