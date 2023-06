Se desata la ‘Joselumanía’

Uno de los nombres más aclamados en la fiesta de la selección española en el Wizink Center tras ganar la Liga de Naciones fue el de Joselu Mato. El nuevo delantero del Real Madrid se ha convertido en una de las sensaciones entre la afición blanca. Sus goles con el Espanyol la temporada pasada, convirtiéndose en el máximo anotador español, sus importantes tantos con España, y su gran madridismo, han desatado la ‘Joselumanía’.

«Estoy muy agradecido. La afición del Real Madrid se merece lo mejor, y siempre me han tratado con respeto. He sentido el cariño de la gente. La gente me apoya y confía en mí», afirmó Joselu en rueda de prensa tras ser presentado como nuevo jugador del cuadro madridista.

Joselu siempre ha sido un jugador querido por la afición madridista. El canterano, siempre que ha visitado el Santiago Bernabéu con las camisetas del Deportivo de la Coruña, el Alavés o el Espanyol, marcando más de un gol, siempre ha sido tratado con respeto, cariño y llevándose más de una ovación por parte del público madridista.

Pero la ‘Joselumanía’se ha desatado por completo con su debut con la selección española, ganando posteriormente la Liga de Naciones, y su fichaje por el Real Madrid. El delantero español se ha convertido en un ídolo para la afición blanca, sobre todo entre los más jóvenes, que le demostraron su apoyo en la celebración de España en el Wizink Center.

Disparo en redes

«Nunca he ocultado mi madridismo. Hay que ser lo más natural posible en la vida. Es un orgullo estar aquí», dijo Joselu en rueda de prensa tras presentado en Valdebebas. El nuevo jugador del Real Madrid siempre ha demostrado su madridismo, y ese detalle gusta mucho en la afición del 14 veces campeón de Europa.

El pasado 16 de junio, cuando Joselu marcó el gol que metió a España en la final de la Liga de las Naciones, y con el rumor de su fichaje por el Real Madrid bastante caliente, el delantero español afirmó que tenía bloqueado Instagram de la cantidad de mensajes y nuevos seguidores que había recibido.

Tras hacerse oficial su fichaje por el Real Madrid, el impacto ha sido todavía mayor. Los seguidores de Joselu en sus redes sociales prácticamente se han triplicado. En Instagram, antes del anuncio oficial del club blanco, Joselu tenía algo menos de 200.000 seguidores. Actualmente, tiene casi 430.000 seguidores y suben como la espuma, a casi 8.000 por hora en el día de su presentación como nuevo jugador madridista.