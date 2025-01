Deportiva Minera – Real Madrid: los reyes llegan a Cartagena

En el día más mágico del año, el día de Reyes, Cartagena recibirá por partida doble la presencia de sus ilustres majestades. Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron en la mañana del domingo en barco y acompañados del grupo local Arde Bogotá, mientras en la tarde de este día 6 (19:00 horas) será el rey del fútbol mundial el que aterrizará en esta localidad española por primera vez en su historia. El Real Madrid, club más laureado del planeta, jugará por primera vez en Cartagonova y no será contra el equipo local, sino contra la Deportiva Minera.

El Real Madrid arranca la quinta competición de la temporada, todavía tienen que estrenarse en la Supercopa de España y en el Mundial de Clubes, con la intención de no hacer regalos. Sí, a pesar de que el 6 de enero es el día tradicional de los obsequios, los hombres de Carlo Ancelotti no están por la labor de que la Deportiva Minera siga adelante en la Copa del Rey. La fiesta está garantizada con la presencia del campeón de Europa en Cartagena, pero los blancos no quieren que el festejo se vaya de las manos.

Por ello, el Real Madrid afronta este partido con la seriedad que merece. Ancelotti lo dejó claro en la rueda de prensa previa al encuentro. «Afrontamos el partido con la ilusión de siempre, ya que es una competición importante que nos ha dado mucha felicidad en los últimos años. Respetamos al rival, la camiseta y la competición. Intentaremos sacar lo mejor y pasar la eliminatoria», aseguró el italiano ante los medios de comunicación.

«La Copa del Rey no es problema hasta que te quedas fuera. Cuando te quedas fuera de la Copa es un problema porque el Real Madrid intenta pelear todas las competiciones. El problema será si salimos de la Copa del Rey. En los últimos años, ha salido muy bien esta competición para nosotros y jugar la final es algo muy bonito. El objetivo es llegar a la final, como siempre», añadió.

En cuanto al once, Ancelotti apostará por las rotaciones masivas. Es el día. Por ejemplo, Lunin será el portero y Courtois se ha quedado en Madrid, mientras que Valverde se tomará un respiro por fin, ya que no deja de jugar un partido con los blancos desde mayo de 2024. Arriba, Endrick tendrá la oportunidad de demostrar que merece más minutos, mientras que canteranos como Gonzalo y Lorenzo Aguado apuntan a empezar el duelo desde el inicio.

Sin miedo a soñar

La Deportiva Minera se enfrenta al Real Madrid en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey tratando de «agarrarse al 1% de posibilidades» que tiene de eliminar al vigente campeón de la Liga y de Europa, según calculó el entrenador de este equipo cartagenero de Segunda RFEF, José Pérez Veiga «Popi».

El conjunto de El Llano, diputación que tiene menos de 1.500 habitantes y acaparará titulares a nivel nacional gane o pierda, se plantó entre los 32 últimos de la Copa tras vencer por 0-5 a domicilio al Club Deportivo Tudelano navarro, también de la Segunda RFEF; y por penaltis tras un 2-2 al Alavés, de Primera División, en lo que ya fue una gran campanada.

Para este histórico encuentro, la Minera no podrá contar con el delantero Arturo Rodríguez por una lesión de rodilla y podrían jugar los defensas José Manuel Montesinos»Monty» y Juanmi Heredero y el atacante Rafael Ramos «Pipo» tras superar sendas dolencias.

Lejos de El Llano

El choque tendrá lugar en el Cartagonova y no en el estadio Ángel Celdrán de Llano del Beal por exigencias de la Real Federación Española de Fútbol y eso redundará en una mayor recaudación, pero en lo deportivo perjudica al equipo local.

«Jugar en el Cartagonova, con las dimensiones que tiene, favorece al Madrid y si el partido se disputara en el Ángel Celdrán, que es más pequeño, igual en lugar de un 1% de opciones tendríamos un 3%», explicó Popi, quien también tuvo palabras para quienes asistan a este espectáculo.

«Ojalá la gente esté con nosotros más que con el Madrid, aunque sabemos que eso será difícil. En todo caso lo viviremos como una fiesta del fútbol y el mensaje que envío a la afición es que disfrute porque no sabemos cuándo volverá a venir el Real Madrid a Cartagena. Esto es historia viva de la Deportiva Minera y se da en un día bonito, como el de Reyes, y hay que vivirlo como algo mágico y nuestra afición, cuando el equipo no pueda, nos tiene que ayudar», subrayó.

Por su parte, Ancelotti también habló de esta circunstancia: «Si el césped es bueno hay muchas menos probabilidades de tener problemas y que la afición pueda disfrutar de un buen partido. Intentaremos hacer un buen partido. El periodo del año no es el más indicado porque hace frío».

Deportiva Minera – Real Madrid: posibles onces