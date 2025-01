Ancelotti: «Seguimos convencidos de que lo de Vinicius no era roja, por lo que no esperamos sanción»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que medirá a la Deportiva Minera con el Real Madrid en Cartagena. El italiano hará muchos cambios y convocará a varios canteranos. Fran González, Asencio, Gonzalo, Lorenzo Aguado, Víctor Muñoz, Chema, Valdepeñas, David Aguado, Melvin y Nico se ejercitaron con el primer equipo.

«Afrontamos este partido con la ilusión de siempre. Hay que respetar al rival, la camiseta y la competición para pasar la eliminatoria», comenzó el italiano. Ancelotti habló de Vinicius: «Los únicos que no viajan son Courtois y Rüdiger. Daré minutos a otros que han jugado menos. Seguimos con la convicción de que no era roja, era amarilla, por lo que esperemos que no le caigan partidos. Creo que es difícil ser él. Está triste por la roja, ha perdido disculpas, pero hay que mirar adelante. Ha mejorado su actitud. Puede mejorar, pero nadie es perfecto. Ha mejorado tanto que es el mejor jugador del mundo».

Sobre los penaltis, que a partir de ahora decidirá el lanzador el italiano, comentó lo siguiente: «Lo que no me gusta es que hemos fallado. Si marcábamos no habría problema. Quiero aclarar el tema y lo haré antes de cada partido. Puede ser Bellingham, Vinicius, Modric, Arda Güler….».

Ancelotti también habló de tener a siete jugadores del primer equipo en el campo: «Es una normal y hay que respetarla. Tenemos que cumplirla». De Bellingham dijo lo siguiente: «Ha cambiado a una posición más parecida a la del año pasado. El equipo ha manejado bien el cambio y con balón no ha variado absolutamente nada».

El italiano también dio su punto de vista sobre el escenario del encuentro, que será el del Cartagena: «Me quedo un poco más tranquilo. Si el césped es bueno será mejor y se podrá disfrutar de un mejor partido. Eso es obvio y trataremos de hacer un buen partido».

«No va a ser un problema mientras estés dentro; lo será cuando estés fuera porque el Real Madrid intenta pelear todas las competiciones. En los últimos tres años, esta competición se nos ha dado bien. Jugar la final de la Copa es algo muy bonito y el objetivo es llegar a la final de la Copa, como siempre», finalizó.