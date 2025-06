El Real Madrid disputa su último partido de fase de grupos del Mundial de Clubes este viernes por la madrugada. A las 3:00 hora peninsular, los merengues se medirán al Salzburgo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Los dos equipos son los líderes del Grupo H con cuatro puntos. Los. blancos están por delante por la diferencia de goles. No obstante, su clasificación para los octavos de final todavía no está sellada.

Es un «todo o nada» para Xabi Alonso. El Al Hilal sigue de muy cerca a los dos equipos. Los saudíes están a dos unidades del Real Madrid y del Salzburgo. Por lo tanto, todo está abierto. Los de Valdebebas se pueden permitir un empate, porque gracias a la diferencia de goles, seguirían por delante de la entidad dirigida por Red Bull, independientemente del resultado que obtenga el equipo de Arabia Saudí.

Existe la posibilidad de caer en la fase de grupos, tal y como le pasó al Atlético de Madrid. Si el Real Madrid pierde y que Al Hilal gana, los 15 veces campeón de Europa se despedirían de la competición. Aunque ojo, una derrota al Real Madrid también le podría valer para clasificarse. Si Simone Inzaghi pierde contra el Pachuca (los mexicanos tienen 0 puntos), Xabi Alonso podría darse el lujo de perder contra el Salzburgo y se clasificaría como segundo del Grupo H.

Pero esta posibilidad no es viable para el tolosarra. «Queremos ganar y ser primeros», explicó el nuevo técnico del Real Madrid en la sala de prensa del Lincoln Financial Field esta madrugada. Si lo hacen, los merengues acabarán como líderes incontestables del Grupo H.

El Madrid puede elegir entre Juventus y City

Unas horas antes, los dos posibles rivales del Real Madrid en octavos de final, Juventus y Manchester City, se enfrentarán en el Camping World Stadium de Orlando. Este partido, correspondiente al Grupo G, se juega este jueves 26 de junio a las 21:00 (hora peninsular). Ambos equipos ya tienen asegurado el pase a la siguiente fase porque suman seis puntos cada uno, mientras que los otros dos equipos del grupo no han conseguido ninguno. Así que el liderato del grupo se decidirá entre ellos en Florida.

Actualmente, la Juventus lidera el grupo gracias a una mejor diferencia de goles, por lo que un empate le basta para mantener el primer puesto. Sin embargo, si el Manchester City gana, pasaría a encabezar la tabla. En ese contexto, el Real Madrid tendrá la posibilidad de ‘elegir’ a su rival.

Según cómo termine ese partido, Xabi Alonso podrá hacer sus cálculos. Si Al Hilal vence a Pachuca, al Real Madrid le bastaría un empate para clasificarse, aunque como segundo de grupo. Si gana, aseguraría el primer lugar sin depender de otros resultados. Así, el destino del equipo está en sus propias manos y pueden decidir su futuro, aunque, con la mentalidad ganadora del club, solo contemplan la victoria.

Si todo sigue igual que ahora, el Real Madrid se enfrentaría al Manchester City el 1 de julio a las 21:00 en el Hard Rock Stadium de Miami. Si terminan segundos, jugarían también el 1 de julio, pero a las 3:00 de la madrugada (hora peninsular) en Orlando, contra la Juve.