Salzburgo-Real Madrid: ganar y ser primeros

Ganar y ser primeros, no queda otra. El Real Madrid se enfrenta al Salzburgo en la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes (3:00 horas), en un encuentro donde los blancos tienen dos objetivos. El primero, obviamente, seguir poniendo en práctica los automatismos que Xabi Alonso está trabajando día tras día en los entrenamientos que sus jugadores están llevando a cabo en Miami. Y el segundo, ser primeros. No importa el rival y los madridistas no harán cálculos; solo quieren sumar los tres puntos para terminar ganando un grupo en el que no han tenido las cosas fáciles en ningún momento.

Cuando el Real Madrid salte al césped del estadio del Lincoln Financial Field de Filadelfia, ya sabrá lo que han hecho Manchester City y Juventus, sus dos posibles rivales en los octavos de final. Ingleses e italianos se enfrentan entre ellos, pero la realidad es que a los de Xabi Alonso les importa entre poco y nada lo que suceda en ese partido, ya que los blancos tienen claro que su único deber es sumar los tres puntos independientemente de quién pueda ser su rival y de qué cuadro les espere a partir de octavos de final. Y también porque no se debe olvidar que no están clasificados de manera matemática. Con un punto sí lo estarían, aunque podrían ser segundos dependiendo de si el Al Hilal vence a Pachuca por más de un gol de diferencia.

Pocos cambios a la vista

Por otro lado, en cuanto a la alineación, Xabi Alonso mantendrá su plan de los últimos encuentros. Es decir, si entre el primer y el segundo encuentro solo hizo un cambio -el de Rodrygo por Arda Güler- en este duelo apunta a que las variaciones volverán a ser mínimas y solo obligadas. El objetivo, como hemos dicho antes, es ganar.

Por lo tanto, Courtois estará en la portería. En el lateral derecho seguirá formando Trent Alexander-Arnold, mientras que por la izquierda lo hará un Fran García que no deja de progresar y mejorar. La pareja de centrales será la compuesta por Huijsen y, en principio, Tchouaméni, ya que Rüdiger no será titular y Asencio está sancionado.

En el centro del campo formarán Valverde, Bellingham y Ceballos, mientras que en el ataque jugarán seguro Vinicius y Gonzalo y, probablemente, Arda Güler, por lo que Rodrygo volvería a empezar en el banquillo. Mbappé comenzará en el banquillo tras estar ya recuperado de una gastroenteritis que le ha impedido jugar los dos primeros encuentros de este Mundial.

Un viejo conocido

El Real Madrid se mide a un conjunto al que ya se enfrentó en esta temporada, el Salzburgo austriaco, al que goleó por 5-1 en la fase liga de Champions. Con cuatro puntos, el Salzburgo tiene los mismos puntos que el Real Madrid, compartiendo ambos el liderato del grupo antes de este último encuentro.

El equipo austriaco, que este curso ha perdido la hegemonía en su liga, quedándose lejos incluso del título, se refugiará en la velocidad de Nene Dorgeles y Samson Baidoo, y la potencia de Karim Onisiwo, grandes amenazas para el conjunto de Xabi Alonso.

Salzburgo – Real Madrid: posibles onces