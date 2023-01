Los ‘cuatro ceros’ que retratan a Hazard contra el Cacereño

Eden Hazard tuvo su enésima oportunidad en el Real Madrid para demostrar que todavía tiene fútbol en sus botas y que puede ser un jugador muy útil para el gran maratón de partidos que se le viene al conjunto blanco en las próximas semanas. Pese a jugar ante un equipo de cuarta categoría y de muy inferior nivel, el belga volvió a mostrarse desaparecido, sin peligro en ataque y con unos datos que le dejan completamente retratado.

En los 67 minutos que estuvo sobre el césped del Estadio Príncipe Felipe de Cáceres, el capitán de la selección belga no solo no anotó ningún gol, sino que no realizó ningún remate a portería, ni tampoco ningún regate. Y es que, Hazard fue fichado por el Real Madrid por 120 millones de euros y siendo uno de los mejores regateadores del mundo, pero en los últimos años, su mayor virtud parece haber desaparecido de su catálogo.

Por si esto fuera poco, el ‘7’ blanco estuvo completamente desaparecido y solo dio 24 toques de balón, es decir a casi un toque cada tres minutos. De estos 24 toques dio tan solo un pase clave y un balón en largo. Unas cifras muy pobres para el que estaba llamado a dirigir el ataque del conjunto blanco en este partido. Además, perdió cinco balones.

De lo más ‘destacable’ de su encuentro o, mejor dicho, de lo poco positivo que se puede sacar a su encuentro, Hazard realizó una entrada, hizo un robo de balón y ganó un duelo en el suelo. Y es que Carlo Ancelotti decidió sustituirle en el minuto 67 de partido ante su fantasmagórico partido que se saldó sin ningún disparo a puerta ni un regate. Fue su primera titularidad en los últimos 10 partidos, pero lamentablemente no cargó de motivos al técnico italiano para tenerle muy en cuenta en las rotaciones y ser utilizable en algún partido de mayor relevancia para el equipo.