Courtois sigue entre algodones

La titularidad de Courtois para el encuentro que enfrentará el próximo sábado a Celta y Real Madrid en el estadio Municipal de Balaídos todavía no está ni mucho menos confirmada. El portero continúa con su proceso de recuperación y, en estos momentos, sigue siendo duda para el duelo que enfrentará a los blancos con los gallegos en Vigo.

Courtois se lesionó en el derbi que enfrentó a Atlético y Real Madrid en el Metropolitano. Tras someterse pruebas médicas, se confirmó que el portero sufría una lesión en el aductor de la pierna izquierda que le iba a tener unas dos semanas apartado de los terrenos de juego. Por lo tanto, se perdió los encuentros contra Lille y Villarreal y la idea era que regresases contra el Celta, pero todavía no está al cien por cien. En principio, tiene tiempo por delante para recuperarse, pero lo que es seguro es que no se correrá el más mínimo riesgo. Si no se encuentra listo para jugar, el guardameta seguirá siendo Lunin.

La buena noticia es que Militao ya está recuperado del todo, por lo que será titular contra el Celta. También estará Vinicius y, obviamente, Mbappé. Todos están recuperados. Además, ya se entrenó con normalidad Jude Bellingham tras haber trabajado en la sesión del martes en el gimnasio.

Ancelotti ha preparado para este miércoles una doble sesión de trabajo. La primera comenzó a las 10:30 horas y estuvo marcada por el trabajo intenso en el gimnasio y por diversos ejercicios que llevaron a cabo sobre el césped. Por la tarde, en el entrenamiento de las 15:00 horas, el balón será más protagonista.

Respecto a los internacionales que faltan por llegar, deben incorporarse en la sesión de mañana, a no ser que algunos de los europeos quiera adelantar su vuelta antes de lo esperado. Los sudamericanos -Valverde, Endrick y Rodrygo-.