Courtois lesionado: sufre una sacroilitis pero estará en el Mundial de Clubes

Thibaut Courtois sufre una sacroilitis, un problema físico que se da en la parte baja de la columna vertebral. El portero del Real Madrid, que actualmente está de vacaciones, ha pasado por las pruebas médicas del equipo blanco, en el que se ha detectado esta sacroilitis. Estará una semana con tratamiento, pero su participación en el Mundial de Clubes no corre peligro.

«Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una sacroilitis. Pendiente de evolución», reza el comunicado oficial del equipo blanco. Courtois, tras el final de Liga, no ha jugado ningún encuentro, como cualquiera de sus compañeros.

En principio, este contratiempo físico le llevará a Thibaut Courtois a estar una semana de baja, por lo que lo normal será que finalmente no vaya con su selección, Bélgica, en la concentración que tenía que empezar la próxima semana. Los belgas disputan dos encuentros en las próximas fechas, Courtois estaba convocado, pero el portero del Real Madrid no acudirá a esos duelos, aunque la baja con Bélgica todavía no es oficial.

Así, la presencia de Courtois en el Mundial de Clubes -que empieza el próximo 15 de junio, aunque el primer partido del Real Madrid es el día 18- no corre peligro. El guardameta belga estará disponible para Xabi Alonso, aunque llegará tras este contratiempo físico que es bastante incómodo. Por suerte para él, todavía quedan casi tres semanas para el primer partido del Real Madrid en Estados Unidos, por lo que hay tiempo de recuperación.

La sacroilitis viene a ser un dolor en la zona baja de la espalda, que puede llegar incluso a las piernas, y que provoca un importante dolor. Es incómodo y lo importante para Courtois es que se ha detectado con tiempo y ahora iniciará un tratamiento de recuperación que durará aproximadamente una semana.