Convocatoria del Real Madrid contra el Leganés: Diego Aguado se cuela en el regreso de Courtois

Thibaut Courtois es la principal novedad en la convocatoria del Real Madrid para el encuentro que medirá al Leganés contra los blancos en el estadio Municipal de Butarque. El portero ha superado la lesión muscular que sufrió contra el Borussia Dortmund y que le ha llevado a perderse los encuentros contra Barcelona, Milan y Osasuna,

Por otro lado, para este encuentro, Ancelotti tiene seis bajas. Y es que, el italiano no podrá contar con Militao, Carvajal, Alaba, Tchouaméni, Rodrygo y Lucas Vázquez. Además, ha citado a los canteranos Raúl Asensio, que apunta a titular, Mestre, que hará las labores de tercer portero, y Diego Aguado.

Confianza plena en Mbappé

Carlo Ancelotti destacó el estado de forma de Kylian Mbappé, quien se quedó en Madrid en el parón internacional al no ser convocado con Francia y se mostró «convencido» de que contra el Leganés el domingo “terminará la racha” del galo «de no marcar goles», desde el pasado 19 de octubre.

«Mbappé ha mejorado su condición y ojalá mañana pueda mostrar todas sus calidades, que son muchas. La mala racha la han pasado todos los grandes delanteros. Pero a Mbappé le veo motivado y feliz de entrenarse, estar con los compañeros… la racha va a acabar antes o después y estoy convencido de que mañana terminará la racha de no marcar goles. Tiene una calidad descomunal y antes o después la va a mostrar», dijo en rueda de prensa.

Ancelotti que negó que Mbappé haya sufrido problemas de salud mental. «Vaya pregunta. No me lo parece. Le veo contento, feliz de estar aquí. No me parece que haya sufrido problemas de salud mental, o al menos no lo muestra. Especular con esto me parece demasiado feo», señaló.

Y aseguró que Mbappé no le ha pedido jugar de extremo izquierdo. «Kylian nunca me ha pedido jugar en una posición en el campo. Todos piden estar en el once inicial, pero Vinicius y él no tienen una posición fija en el campo y pueden cambiar de posición dependiendo del partido», analizó.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Mestre.

Defensas: Vallejo, Fran García, Rüdiger, Mendy, Asencio y Diego Aguado.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Arda Güler y Ceballos.

Delanteros: Vinicius, Mbappé, Endrick y Brahim.