Convocatoria del Real Madrid contra el Cádiz: Bellingham, Ceballos y Rüdiger regresan a la lista

La convocatoria del Real Madrid para el duelo que enfrenta a los blancos contra el Cádiz en la jornada 14 de Liga tiene tres regresos importantes. Bellingham y Ceballos regresan a la lista tras superar sus respectivas lesiones. El inglés será titular, mientras que el utrerano tendrá minutos. También vuelve Rüdiger, baja contra el Valencia por sanción.

Por otro lado, la convocatoria del Real Madrid tiene siete ausencias. No estarán Kepa, Militao, Courtois, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler y Vinicius. Todos ellos están lesionados y la peor noticia para Ancelotti es que sólo el portero tiene opciones de regresar antes de que finalice este año 2023. Las dolencias del resto tienen varias semanas de recuperación.

Ante tanta baja, Ancelotti ha tenido que recurrir a la cantera. Nico Paz, Gonzalo García y Mario Martín han sido los futbolistas del Castilla citados por el italiano para el duelo que enfrentará a Cádiz y Real Madrid. También irán Fran y Diego Piñerio, como segundo y tercer portero.

En busca del liderato

El Real Madrid llega mermado a este encuentro por la cantidad de lesiones que sufren los blancos. Todas muy importante. No obstante, esto no es una excusa y los hombres de Carlo Ancelotti buscarán los tres puntos ante el Cádiz para recuperar el liderato de manera virtual, ya que no será hasta el lunes cuando el Girona se mida al Athletic.

Hay que recordar que antes de que llegase el parón de selecciones, el Real Madrid le hizo cinco goles al Valencia. Un resultado que confirmó el buen momento de los blancos, que terminaron el segundo bloque del curso en buena forma.

Por otro lado, el Cádiz encadena ocho partidos de Liga sin ganar, pero está fuera del descenso. En la última jornada previa al parón de selecciones, los de Sergio perdieron 1-0 contra el Getafe en el Coliseum. Los gaditanos han logrado nueve puntos en los seis partidos que han jugado en casa, con siete goles a favor y cinco en contra.

Convocatoria del Real Madrid