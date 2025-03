La conjura del vestuario antes del Real Madrid – Atlético: «Tiene que salir otro Madrid»

«Si jugamos como hoy no ganaremos el martes». Ancelotti fue contundente en la sala de prensa del Benito Villamarín tras ver como el Real Madrid había completado un encuentro de esos que despiertan todas las dudas. Y se despertaron en el peor momento posible. A 48 horas de que los blancos se enfrenten al Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions. La sensación en el vestuario después del encuentro era muy mala. Los futbolistas eran plenamente conscientes de que no habían estado a la altura y el entrenador italiano no ocultó en ningún momento su enfado.

Ancelotti no entendía la desidia de su equipo a partir del minuto 20 de partido. Porque empezaron bien el duelo, eso no lo debe negar nadie, pero de repente y sin previo aviso decidieron dimitir. Ya no corrían, no llegaban a la presión y el Betis les pasó por encima hasta el punto de remontar el encuentro. Las malas sensaciones de Sevilla se metieron en la maleta rumbo a Valdebebas para hacer autocrítica y reconocer que no se podía repetir un partido como el del Benito Villamarín.

Ancelotti salió enfadado y la plantilla del Real Madrid, siendo consciente de que la imagen ofrecida en el Villamarín fue muy pobre. La desconexión general que sufrió el equipo blanco, que perdió 27 balones en la primera mitad, costó tres puntos, pero también fue un aviso para reaccionar justo antes del momento más importante de la temporada.

Ancelotti y sus jugadores se reunieron en la mañana del domingo en Valdebebas para hablar y decirse las cosas claras. No es la primera vez que este tipo de charlas se dan en el cuartel general madridista. De hecho, este curso se han producido en demasiadas ocasiones, lo que demuestra que el equipo no está todo lo entonado que debería. El italiano les hizo ver que sin compromiso y sacrificio es imposible sacar los partidos adelante. Por otro lado, los jugadores captaron el mensaje, asumieron su error y decidieron que tenían que regresar a su mejor versión más generosa, esa que se vio en la eliminatoria contra el Manchester City. «Ante el Atlético tiene que salir otro Madrid», comentaron.

El derbi de Liga como ejemplo

Ante el Atlético de Madrid, la plantilla blanca debe dar un paso al frente. Sí, tienen bajas importantes como la de Bellingham, que se lo perderá por sanción, y a jugadores que están al límite físicamente hablando, como por ejemplo Valverde, que será duda hasta que se conozca el once, pero también saben que deben mostrar un compromiso mucho mayor.

La plantilla del Real Madrid se agarra al derbi liguero, donde en la primera parte no estuvieron bien, mientras que en el segundo acto dieron un paso al frente y merecieron remontar un partido que, finalmente, terminó con un empate a uno que dejó a los de Simeone satisfechos y a los de Ancelotti enfadados. Ahora, el vestuario madridista está convencido que debe repetir esa versión para lograr la clasificación para los cuartos de final de la Champions.