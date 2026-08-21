El Comité de Árbitros recibe a Mourinho con provocación: el ‘negreiro’ Sánchez Martínez dirigirá el Espanyol – Real Madrid

José María Sánchez Martínez será el árbitro del primer partido del Real Madrid esta temporada, el que juega este sábado ante el Espanyol en Barcelona (21:30 horas). El colegiado murciano, que se quedó sin Mundial al ser superado por Hernández Hernández, estará en el regreso oficial de Mourinho a España. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) recibe al técnico portugués a lo ‘grande’: con un negreiro.

Y es que Sánchez Martínez es de esos árbitros que todavía siguen en activo y fueron parte del equipo arbitral de José María Enríquez Negreira en el CTA. No sólo eso: Sánchez Martínez, como él mismo reconoció, fue ascendido por Negreira a Primera División. Fue Negreira quien le comunicó una de las noticias más importantes de su vida.

Sánchez Martínez, que tiene ya muchísima experiencia en Primera División, es también el colegiado que hizo de portavoz del CTA en varias ocasiones difíciles, en la época de Medina Cantalejo, como el caso Negreira. Así, el murciano, en Primera desde 2015, pitará este encuentro que supone el estreno liguero del Real Madrid, pero no del Espanyol, que sí jugó el encuentro de la primera jornada (el de los blancos se aplazó).

Será la 44ª vez que Sánchez Martínez pite al Real Madrid. A ningún equipo le ha arbitrado tanto. El bagaje no es tan favorable al conjunto blanco, que, si bien ha ganado el 60% de sus partidos con él como árbitro (26 encuentros), es una cifra inferior a la media de victorias que tiene el Real Madrid. Con Sánchez Martínez, el conjunto madridista ha perdido el 19% de los partidos (ocho) y ha empatado el 21% (nueve).

La elección de Sánchez Martínez es toda una provocación por parte del CTA, que ya a la primera de cambio colocan a uno de los pocos negreiros (árbitros que estuvieron en la época de Negreira y/o que llegaron a pagar a su hijo) en el primer partido del Real Madrid.

Y, además, en el regreso de Mourinho, que fue el entrenador que ya en su primera etapa en el conjunto blanco destapó lo que se cocía en el arbitraje español. Precisamente el técnico portugués, en una entrevista con El Chiringuito esta semana, expresó que «ya olía algo» cuando estuvo en Madrid por primera vez: «Era extraño, pero no sabía quién era, no sabía si era un alien. Unos años después ya se sabe que no es extraño, lo único extraño es la justicia».

Figueroa Vázquez en el VAR

En el VAR de este Espanyol – Real Madrid, que se jugará en Barcelona este sábado, 22 de agosto, a partir de las 21:30 horas, estará Figueroa Vázquez, otro viejo conocido tanto del Real Madrid como del fútbol español. Árbitro ya exclusivo de VAR, tiene varias polémicas en su historial contra el Real Madrid y, sin ir más lejos, el año pasado, cuando la clasificación estaba más igualada, decantó la Liga a favor del Barcelona con sus errores.