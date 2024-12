El comentario de Nuri Sahin que encandila al madridismo y que tiene rabiando a los culés

Nuri Sahin y su Borussia Dortmund recibieron este miércoles al Barcelona. Con el muro amarillo a su favor, el técnico turco no consiguió derrotar a los culés. En dos ocasiones, Guirassy remontó el marcador a favor de los alemanes pero el gol final de Ferrán Torres, el cual firmaba su doblete, sentenció el partido con un 2-3. En la Champions League, el Dortmund se midió tanto al Barça como al Real Madrid. En la rueda de prensa posterior, Nuri se vio obligado a responder a quien era el mejor. Su respuesta fue contundente. «Se lo preguntas a un madridista…Para mí el mejor es el Borussia Dortmund. Pero si tengo que elegir, siempre iré con Real Madrid», zanjó.

La respuesta de Nuri Sahin fue aclamada por el madridismo, aunque era de esperar. El turco vistió la elástica merengue entre 2011 y 2014. Llegó al Real Madrid como una gran promesa de futuro. Aterrizó en la capital a cambio de 10 millones de euros. Además, provenía de ese mismo Borussia Dortmund. El curso anterior a su aterrizaje, el otomano fue crucial en la conquista del título de Bundesliga. Bajo las órdenes de Jürgen Klopp, el medio jugó 40 partidos y acumuló ocho goles y 13 asistencias.

La carrera de Nuri Sahin en el Madrid

Y eso que la carrera de Sahin en el Real Madrid estuvo marcada por la adversidad. Las lesiones le impidieron brillar con la camiseta blanca, limitándose a diez partidos con los colores de Concha Espina. Su participación se concentró en la temporada 2011-12, donde sus cuatro apariciones en Liga le valieron para formar parte del histórico equipo de los 100 puntos.

Su etapa bajo José Mourinho fue breve pero instructiva. A pesar de no consolidarse, el turco guarda un gran respeto por el Special One. «Nunca olvidaré los discursos de Mourinho en los descansos de los partidos. Vi de primera mano cómo un entrenador podía ganar un partido desde el vestuario, especialmente cuando las cosas no iban bien en la primera parte. Fue algo muy especial», contaba en una entrevista en un medio alemán.

Su aventura madridista se hizo más fuera de dentro del vestuario del Santiago Bernabéu. Cuando todavía estaba bajo contrato con el Real Madrid, el internacional turco fue cedido en dos ocasiones. Primero al Liverpool en la 2012-13, donde sumó 13 encuentros con los Reds, superando ligeramente su registro en el Madrid. La temporada 2013-14 marcó su retorno al Dortmund, club que lo vio crecer. Allí experimentó un renacimiento espectacular con 48 partidos y más de cuatro mil minutos en el campo, rendimiento que llevó a su fichaje definitivo.

Su reconversión como entrenador

El cierre de su carrera como jugador llegó en 2021, a los 31 años, tras pasar por el Werder Bremen y el Antalyaspor. Nuri Sahin inició entonces su trayectoria como técnico, primero en el club turco donde se retiró. No obstante, su regreso al Borussia Dortmund se hizo tras la llamada de Edin Terzic. Al ex futbolista le propusieron un rol de asistente en diciembre de 2023 y no supo rechazar al club de sus amores.

La confianza depositada en él se materializó cuando asumió el cargo principal después de que Terzic abandonase el barco tras perder la final de la Champions el verano pasado ante el Real Madrid. Por ahora, el balance de Nuri al cargo del muro amarillo dejan un balance dubitativo. Si bien en la Champions están a las puertas del top 8 (9°), el BVB es 6° en la Bundesliga y fue eliminado en la segunda ronda de la Copa de Alemania (DFB Pokal).