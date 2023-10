El Clásico de los 1.300 millones de euros

El Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona no sólo es el clásico de La Liga, sino también un clásico europeo, que trasciende, que va más allá. Y no es para menos, porque es el Clásico de los 1.277 millones de euros –si no más…–. Barça y Madrid se enfrentan este sábado en Montjuic con dos onces que rozan los 1.300 millones de euros, donde casi dos tercios del valor de mercado lo ocupa el conjunto blanco.

Barcelona y Madrid llegan a este Clásico con un único punto de diferencia entre ambos, con el conjunto de Carlo Ancelotti copando lo más alto de la clasificación y viendo por el retrovisor a los de Xavi Hernández. El fútbol será el que hable y ponga a cada uno en su sitio tras los 90 minutos que se deben jugar en Barcelona, pero algo hay seguro: los blancos están mucho más cotizados que los culés, bastante millones por encima.

Ancelotti va con todo a Montjuic, todo al rojo, all in como se diría en el póker. Tres cuartas partes del valor del mercado de todo el Real Madrid sobre el tapete culé. De los 1.030 millones que vale a día de hoy la plantilla merengue, el técnico italiano colocará 802 millones. Palabras mayores para el once inicial del Clásico. De hecho con sólo cuatro jugadores blancos, los cuatro que alcanzan las nueve cifras de valor de mercado, ya tiene más valor que todo el once que planea alinear Xavi.

Vamos por partes. La zaga del Real Madrid, que componen Kepa, Carvajal, Rüdiger, Alaba y Mendy, quizá es lo menos loable de los blancos. Entre los cinco suman 122 millones de euros para asegurar la retaguardia, pero es que de ahí en adelante todo son curvas en el equipo de Carletto. Tchouaméni, Camavinga y Valverde, el teórico centro del campo en el Clásico, suman 280 millones de valor de mercado; mientras que la delantera, el tridente ofensivo, se dispara hasta los 400 millones: los 100 de Rodrygo y los 150 de Vinicius y Bellingham.

En total, el Real Madrid pondrá sobre la mesa 802 millones de euros frente a un Barça que se planta en 475 millones. Con Pedri con escasas opciones de llegar a tiempo, el jugador más cotizado de los culés con 100 millones –aun así sólo llegarían a superar los 500 con no demasiado margen–, los de Xavi están varios escalones por debajo en valor de mercado para este Clásico.

A nivel defensivo sí es cierto que la apuesta blaugrana es mayor. Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Christensen y Balde conforman un entramado defensivo de 245 millones de euros ni más ni menos, prácticamente el doble que el Real Madrid, aunque su valor decrece en el centro del campo. Oriol Romeu y sus cinco millones de valor de mercado reducen considerablemente el total que, junto a Gavi y Gündogan, pasa por poco los cien millones (115M€). El tridente del Barça, con Ferran y Joao Félix, y un Lewandowski al que se espera ver recuperado, alcanzan otros 115 millones. Solo el mediocampo blanco tiene mayor valor de mercado que el de los culé junto a su tridente ofensivo…

La alineación y valores del Clásico

Barcelona (475M€): Ter Stegen (35M€); Joao Cancelo (50M€), Ronald Araujo (70M€), Andreas Christensen (40M€), Alejandro Balde (50M€); Oriol Romeu (5M€), Gavi (90M€), Gündogan (20M€); Ferran Torres (35M€), Robert Lewandowski (30M€) y Joao Félix (50M€).

Real Madrid (802M€): Kepa Arrizabalaga (18M€); Dani Carvajal (12M€), Antonio Rüdiger (32M€), David Alaba (40M€), Ferland Mendy (20M€); Aurélien Tchouaméni (90M€), Eduardo Camavinga (90M€), Fede Valverde (100M€); Jude Bellingham (150M€), Rodrygo Goes (100M€) y Vinicius Junior (150M€).