Un Chelsea muy diferente al de la temporada pasada

Real Madrid y Chelsea volverán a verse las caras en los cuartos de final de la Champions League como ya lo hicieran la pasada temporada, en la misma ronda. Así lo ha dictaminado el sorteo celebrado en la mañana de este viernes en Nyon. Los de Carlo Ancelotti buscarán repetir la misma hazaña, pero ante un equipo que no se parece en nada al del año pasado. De hecho, la obligación del conjunto blue por ganar la ‘Orejona’ es aun mayor tras la desorbitada inversión de millones en este mercado de invierno.

Mudryk, Joao Felix, Fofana, Badiashile, Enzo Fernández… Un total de 330 millones de euros invertidos en este mercado invernal con un único objetivo: ganar la Champions League. Pero tendrán enfrente al rey de la competición y a su verdugo de la pasada temporada. Ahora, el Chelsea llega a estos cuartos de final en una situación peculiar. Décimo clasificado en la Premier League, a 29 puntos del Arsenal, el líder, y con muy pocas opciones de meterse en puestos europeos la próxima campaña.

Por ello, los de Graham Potter se la juegan a una sola carta y esa pasa por ganar la Champions League esta temporada. Algo que no parece sencillo. Primero por su rival y después por haber construido el equipo en base a jóvenes estrellas, pero que aún no están dando un rendimiento inmediato. Uno de los casos que representan mejor esta situación es la del ucraniano Mudryk, que llegó este invierno por 100 millones de euros y con la vitola de estrella. La realidad es que el ex del Shaktar no ha encontrado su sitio y se ha visto relegado al banquillo en los últimos partidos.

Por otro lado, los peligros de este Chelsea se centran en sus delanteros. Joao Félix está siendo uno de los jugadores más importantes del equipo junto a Havertz, que hacen una pareja realmente peligrosa. De hecho, el portugués ya conoce de primera mano al Real Madrid aunque no sabe lo que es meterle gol a los blancos. También cuenta en su defensa con el experimentadísimo Thiago Silva, dueño y señor de la línea defensiva del conjunto blue.

Vuelta en Londres

La espectacular hazaña que llevó a cabo el Real Madrid la pasada temporada en Champions League con remontadas ante el PSG, el propio Chelsea y el Manchester City se debió, en cierta parte, al apoyo del Santiago Bernabéu en los partidos de vuelta. Este año, el conjunto blanco no correrá la misma suerte y disputará la ida en el coliseo blanco el 11 o 12 de abril y la vuelta, en Stamford Bridge el 18 o 19 del mismo mes.

Si el Real Madrid pasa a semifinales, se enfrentará al ganador del Manchester City-Bayern de Munich y donde también podría repetirse la misma semifinal de la temporada pasada. A diferencia de la temporada pasada, el conjunto blanco también jugaría la ida de las semifinales en el Santiago Bernabéu.