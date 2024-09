Carvajal: «¿Los gestos de Vinicius? Cuando a uno le pinchan, sangra»

Dani Carvajal compareció ante los periodistas para analizar la previa del encuentro que enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Stuttgart. El lateral derecho comienza una Champions tremendamente especial, ya que de ganarla sería su séptimo entorchado, superando a Gento, Kroos y Nacho e igualado sólo con Luka Modric.

Carvajal habló de lo más importante a la hora de encarar la Champions: «Los inicios siempre son importantes y más con este nuevo formato. Sabemos lo que significa esta competición para el club».

Sobre alcanzar la séptima Champions, fue claro: «Sería un reto casi inigualable. Me quedan años para conseguir esa meta y ojalá sea este año», comentó sobre la opción de ganar la séptima Champions en su palmarés.

Carvajal también habló de los gestos y ataques a Vinicius: «Nosotros escuchamos insultos contra Vini y cuando uno pincha al final sangra. Es normal que responda así porque no se le deja tranquilo». «Todos tenemos claro lo que hay. Lo que dejé bastante claro. Si hay que elaborar protocolos más duros que se hagan», añadió.

«Es una buena noticia que todavía no hayamos tocado techo. Mañana tenemos una buena oportunidad», explicó sobre el momento del equipo.»Mi idea es la de estar aquí el máximo tiempo posible, pero siempre siendo realista. Cuando no me vea con el nivel suficiente daré un paso al lado», explicó sobre su futuro, teniendo en cuenta que acaba contrato y debe renovar. «Las condiciones del club cuando tiene una determinada edad es de ir año a año y yo no tengo problema siempre que pueda seguir ayudando», añadió.

«Mbappé tiene experiencia en Europa y no creo que le pese. Mañana verá lo que es jugar en el Bernabéu y notará una sensación muy especial que recordará para siempre», comentó.

«No tengo ningún tipo de jugar en otra posición. Jugaré donde me lo pida Ancelotti», finalizó hablando sobre la opción de jugar en el centro de la defensa.