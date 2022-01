Una carnicería contra Vinicius

El Real Madrid no está para nada satisfecho con el debut de Munuera Montero como árbitro en un Clásico. El colegiado que en su día se hizo famoso por no pitarle un penalti a Vinicius tras oír a su compañero Melero López decir «Todo OK, José Luis» hizo la vista gorda con la cantidad de palos que recibió el brasileño durante el Clásico. El jugador fue objeto de múltiples faltas a lo largo del encuentro para acumular un total de cinco, aunque hubo varias acciones que el colegiado no penalizó.

Quizá la más señalada para el madridismo fue un contragolpe en el que Sergio Busquets directamente se desentendió del balón propinando un codazo a Vinicius para impedir su progresión. Munuera Montero tenía una visión nítida de la jugada y aplicó la ley de la ventaja en un lance que acabó sin peligro y con el capitán del Barça salvando una amonestación segura en la primera mitad.

En la segunda mitad, Dani Alves sí fue amonestado por reiteración de faltas sobre Vinicius. Hasta tres cometió el brasileño para intentar detener a su compatriota, pero Melero López también perdonó que el veterano jugador sacase los codos a pasear en otra acción contra el madridista en un salto. Ambas secuencias son muy claras y denotan que los veteranos del Barça tuvieron barra libre para dar estopa a la estrella blanca.

Xavi puede presumir de ser ganar la batalla por la posesión en el partido obteniendo un 53%, pero las 18 faltas culés para apenas recibir dos tarjetas demuestran con evidencias de que el Madrid fue masacrado y bien. De hecho, el técnico culé admitió que tenían un plan al respecto con Vinicius y los ataques explosivos del Madrid. «Al final hemos perdido por errores nuestros de no parar contras que lo habíamos hablado y trabajado… Hemos asumido muchos riesgos jugando con tres atrás y se han aprovechado de nuestros errores», zanjó el entrenador.