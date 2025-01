Cafú defiende a Vinicius en su lucha contra el racismo: «Negro, salió de la favela y conquistó el mundo»

El legendario futbolista brasileño Cafú ha expresado su firme apoyo a su compatriota Vinicius, enfatizando que el racismo es un problema global que trasciende fronteras y no se limita a un país específico. En una entrevista reciente, la leyenda brasileña, quien ha dedicado gran parte de su vida post-fútbol a mejorar la imagen del fútbol brasileño, compartió sus pensamientos sobre la lucha del futbolista del Real Madrid contra el racismo y la situación actual del fútbol en Brasil.

Al abordar las batallas de Vinicius contra el racismo, la leyenda brasileña mostró una gran convicción. «El racismo es cultural. Para mí, es fundamentalmente una cuestión de educación. Los niños son como loros, repiten lo que escuchan de nosotros. Por lo tanto, es un tema profundamente arraigado en la educación. Me resulta sumamente angustiante ver lo que le han hecho a Vini, es una situación muy delicada. Un joven negro, que salió de una favela, pobre, que conquistó el mundo, y que de repente se encontró con el mundo a sus pies, enfrentando esta terrible realidad. Cuando hablamos de racismo en otros países, es crucial que también examinemos nuestra propia realidad en Brasil», explicó.

El mensaje de Vinicius

Cafú profundizó en su análisis: «El racismo no es un fenómeno que solo existe en el extranjero. También lo tenemos presente en nuestro propio país. Aquí en Brasil, también debemos luchar contra nuestros propios prejuicios antes de señalar a otras naciones. Creo firmemente que lo más importante es el mensaje que Vinicius ha transmitido. Podemos luchar y definitivamente lucharemos, pero es esencial que estemos todos unidos en esta causa. El racismo es una plaga global que no se limita a un país en particular. Existe en todo el mundo, y aunque esperábamos que no ocurriera en el fútbol, lamentablemente ha permeado nuestro deporte».

La situación futbolística de Brasil

Cafú también abordó el estado actual de la selección brasileña y expresó su apoyo a la candidatura de Ronaldo Nazario para la presidencia de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). «Durante casi 14 años, dependimos excesivamente de un solo jugador: Neymar. Él era nuestro mejor jugador, nuestro máximo ídolo, el futbolista que sabíamos que en cualquier momento podía resolver nuestros problemas en el campo. Pero ahora me pregunto, ¿quién es nuestro ídolo nacional hoy, después de Neymar, a nivel mundial? La verdad es que después de Neymar no hemos tenido un ídolo de su calibre», analizó Cafú con preocupación.

El bicampeón del mundo continuó con su tesis. «Todos sabemos que si un equipo depende de un solo jugador, por muy brillante que sea, no podrá ganar un Mundial. Es simplemente imposible. No se puede ganar la Copa del Mundo dependiendo únicamente de un jugador, por más talentoso que sea», relató. Sin embargo, Cafú ve una evolución positiva en la distribución del talento en la selección actual. «Hoy en día, veo el talento más distribuido en el equipo. Tenemos a Rodrygo, que es un jugador que asume la responsabilidad con valentía. También están Vinicius y Raphinha, quienes han demostrado su valía en los clubes más importantes de Europa», narró.

El ex defensor del Milan también hizo hincapié en la importancia del liderazgo dentro del equipo. «Quizás hoy Raphinha esté mejor preparado para asumir un rol de liderazgo porque es el capitán del Barcelona. Ha estado liderando al Barça junto a grandes jugadores, lo que le ha dado una experiencia invaluable», señaló.

Cafú concluyó su análisis sobre Vinicius con una nota de esperanza. «Durante mucho tiempo, carecimos de ese líder que realmente pudiera involucrar a los jugadores más jóvenes en el campo y unir al equipo. Pero veo que eso está cambiando. Con jugadores como Vinicius, Rodrygo y Raphinha tomando más protagonismo, creo que Brasil está en el camino correcto para recuperar su lugar en la cima del fútbol mundial. Sin embargo, es crucial que sigamos luchando contra el racismo y promoviendo la igualdad, tanto dentro como fuera del campo. Solo así podremos crear un ambiente donde el talento pueda florecer sin barreras», zanjó la leyenda.