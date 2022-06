Isabel Díaz Ayuso no tiene pelos en la lengua, y menos si le tocan al Real Madrid… Madridista hasta la médula, la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha dudado en responder y retratar a la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, que llamó «mamotreto» al nuevo estadio Santiago Bernabéu, una crítica ridícula que rápidamente ha encontrado la respuesta de Ayuso.

En tono de broma pero con un brutal zasca, la presidenta contesta así a la podemita: «Eso sí que no se lo tolero. Del templo no se habla así». Y Ayuso lo argumenta asi: «La mayor obra de ingeniería privada que existe ahora mismo en Europa, que va a traer a millones de visitantes de todo el mundo y que ha situado al mejor club de fútbol del mundo como el epicentro de los eventos mundiales… ¿y qué vienen estos a decir? No señor. Ahí sí que no».

El ataque de Vestrynge

Y es que, sin venir a cuento, la secretaria de organización de Unidas Podemos y una de las caras visibles de la formación morada cargó contra el nuevo estadio este jueves: «Nosotros vivimos en ciudades en las que priman el cemento, las grandes construcciones, el campo de fútbol, el Bernabéu, construido como una especia mamotreto en pleno centro de la ciudad».

Además añadió que la obra del estadio del Real Madrid se realiza «sin tener en cuenta las necesidades de los vecinos». Por otro lado, la secretaria de organización de Podemos criticó al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid por su gestión. Según la Real Academia Española, un mamotreto es un armatoste u objeto grande, con lo que las declaraciones de Vestrynge resultaban n claramente despectivas hacia el Santiago Bernabéu y, por ende, también hacia el Real Madrid. El equipo madridista no acostumbra a ser bien considerado por los líderes podemitas, pero Ayso ha salido al paso rápidamente.