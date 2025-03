Kylian Mbappé ha vuelto con la selección francesa después de faltar las dos últimas convocatorias. Desde septiembre, el delantero del Real Madrid no ha pisado Clairefontaine, lugar donde se reúne el combinado de Francia. Nada más llegar, el seleccionador Didier Deschamps intentó bromear con su pupilo. En un castellano prácticamente perfecto, el ex futbolista le dijo: «¿Cansado? ¿Un poquito?». A lo que el ariete respondió sonrojando: «Bueno…». Los Bleus se enfrentarán a la Croacia de Modric en los cuartos de final de la Liga de las Naciones.

Y es que Kylian Mbappé faltó una de las dos últimas convocatorias por descanso. En octubre, el francés le había pedido al seleccionador que no se le convocase para poder «adaptarse al Real Madrid» y porque estaba «cansado». En noviembre, para el último parón del año, Didier Deschamps tomó la decisión de no convocarlo de su propio pie.

Kylian Mbappé había desvelado que «conocía los motivos» por los cuales Didier Deschamps no le había convocado para los partidos ante Israel e Italia. Sin embargo, el atacante no quiso desvelarlos, porque según él, formaban de una discusión privada entre ambos. «Si él quiere decíroslo, que os lo diga. Yo no diré nada», llegó a afirmar el galo.

Ante esas declaraciones, la prensa francesa se alarmó sobre un posible conflicto entre ambos. No obstante, Kylian desmintió cualquier tensión en Le Parisien. «Si hubiera habido una ruptura, nunca habría contestado sus llamadas. Todo el mundo me conoce. Si hubiese sucedido, no hubiera mantenido relación. Esto no quiere decir que en una relación nunca haya desacuerdos. Incluso aunque no quiera, aún podríamos tener algo. Ahora, tengo mi propia educación y respeto al mister. Y nunca perderé ese respeto, fue mi único entrenador en la selección francesa. Éstos no son secretos sino desacuerdos que la gente no necesita conocer», contó el delantero merengue.

Mbappé va a por el Pichichi

Kylian Mbappé está demostrando su faceta más letal y ya es una seria amenaza para el Pichichi. En su partido contra el Villarreal en La Cerámica, el francés anotó un doblete que permitió a los blancos remontar y ganar. Con sus dos primeras llegadas al área, marcó dos goles, sumando ya 31 en la temporada, de los cuales 20 han sido en Liga. Esto lo coloca a solo dos dianas de distancia de Lewandowski, tras haber gastado una muesca de su pistola en el Metropolitano.

Aunque le costó unos meses encontrar su mejor forma, el delantero del Real Madrid ha entrado en una racha impresionante. Ha marcado un total de 10 goles en los 11 partidos ligueros jugados en 2025. Estos registros le han permitido acercarse a Lewandowski, quien solo ha anotado seis goles en el campeonato español desde el comienzo del año. Su doblete contra el Villarreal confirma su excelente estado de forma actual. Mbappé ha encontrado su versión más goleadora en los últimos meses, demostrando ser crucial para los intereses del Real Madrid. Con estos dos goles, se acerca aún más al polaco en la lucha por ser el máximo anotador de la Liga.