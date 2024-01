Brasil encuentra seleccionador tras el ‘no’ de Ancelotti

La selección internacional de Brasil ya ha encontrado una alternativa para el banquillo tras el ‘no’ de Carlo Ancelotti, que renovó en los últimos días de diciembre con el Real Madrid hasta 2026. El elegido es Dorival Júnior, que se acaba de desvincular del Sao Paulo y está a la espera de que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirme y haga oficial su contratación como nuevo seleccionador.

Cuando durante un tiempo todo apuntaba a que el italiano dejaría el club blanco a final de temporada para embarcarse a una nueva aventura en el otro lado del charco, el Real Madrid anunció su renovación por sorpresa después de una mitad de curso futbolístico que ha sido sobresaliente. Ancelotti iba a dirigir a la pentacampeona del mundo, Brasil, pero finalmente seguirá dos años más y lo que queda de este ligado al equipo madridista.

Por eso, la canarinha pasó página y se fue a por Dorival Júnior, un mítico del fútbol brasileño. Como decimos, su nombramiento aún no ha sido confirmado por la CBF, que despidió a Fernando Diniz, técnico del Fluminense, el pasado viernes, tras una racha de pésimos resultados a cargo de la selección.

El Sao Paulo publicó el pasado domingo una nota, en la que cita unas declaraciones del entrenador, que agradece el tiempo pasado en el club, cuyas riendas asumió en abril de 2023, y señala que lo abandona por la «realización de un sueño personal».

Dorival Júnior se despide del Sao Paulo

En la misma nota, el presidente del Sao Paulo, Julio Casares, dice que la «invitación» que Dorival Júnior recibió supuestamente de la CBF «muestra» que el club está «en el camino correcto» y apunta que ya se había pactado «un reajuste salarial» para el técnico. Sin embargo, le desea «buena suerte en su nuevo desafío».

Dorival tiene 61 años y ha dirigido a 20 clubes brasileños, aunque sus mejores años han sido los últimos, sobre todo al frente de Flamengo, al que entrenó en 2022 y con el que ganó la Copa de Brasil y la Copa Libertadores. Pasó luego al Sao Paulo, con el que volvió a conquistar el año pasado el título copero en una final frente al Flamengo, que le despidió a fines de 2022 pese a la excelente campaña de ese año.

Ancelotti se queda en el Real Madrid y dice ‘no’ a Brasil

En su rueda de prensa previa al partido contra el Mallorca, Ancelotti tuvo unas buenas palabras hacia la selección brasileña y, en especial, hacia su presidente, Ednaldo Rodrigues, quien ha vuelto a retomar su cargo después de un lío judicial. «La realidad es que todo el mundo lo sabe. He tenido contactos con Brasil, con Ednaldo Rodrigues. Quiero agradecerle su cariño e interés», comenzó agradeciendo.

«Pero estaba pendiente del Real Madrid. Al final la situación ha sido como he querido, quedarme aquí. Es una gran ilusión Brasil. No sé si me querrán en 2026», dijo entre dudas. Lo que tiene claro es que no puede estar más contento de haber renovado con el equipo blanco y espera que no sea su última extensión: «Puedo seguir aquí después de ese año. Puede ser mi último año o no. Dependiendo del éxito. Ojalá pueda seguir en el Real Madrid en 2027 y 2028. Quiero quedarme aquí».