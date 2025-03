Betis-Real Madrid: prioridad la Liga

Sólo se piensa en la Liga. Así se planta el Real Madrid este sábado a las 18:30 horas en el Benito Villamarín. El mensaje está enviado y comprendido por el vestuario madridista. Sí, es complicado que a uno no se le vaya la mente al encuentro contra el Atlético de Madrid de ida de los octavos de final de la Champions, pero la idea de Ancelotti está clara y sus jugadores quieren cumplir el cometido del entrenador. Enfrente, está un Betis que necesita ganar para seguir apurando sus opciones de alcanzar el quinto puesto que está en poder del Villarreal.

El Real Madrid llega a este encuentro con el malestar de saber que el Betis podrá contar con Antony, mientras que ellos no podrán tener a un Bellingham que cumple su segundo y último partido de sanción frente a los andaluces. «Lo que le pasó a Jude fue una injusticia. De lo de Antony no voy a hablar, no me toca», aseguró el italiano en la rueda de prensa previa al duelo.

Ancelotti tampoco podrá tener en este encuentro a Valverde, que no está lesionado, según el entrenador, pero tampoco está bien. En definitiva, que el Real Madrid quiere cuidarle para que esté al cien por cien contra el Atlético en la ida de los octavos de final de la Champions. Porque sí, no seamos ingenuos, el madridismo y la plantilla no piensan en otra cosa, por mucho que prefieran decir que no.

Para este duelo, Ancelotti tiene dos dudas en el once. Una está en el lateral izquierdo, ya que el italiano debe decidir si apuesta por Fran García o Mendy. En el centro del campo, el italiano deberá decantarse por Tchouaméni o Camavinga, mientras que a su lado apunta a estar Modric. Lucas Vázquez será el lateral derecho y Brahim hará de Bellingham

Invencible Ancelotti

Ancelotti se enfrenta a un Manuel Pellegrini contra el que nunca ha perdido. Italiano y chileno se han visto las caras en siete ocasiones, con un balance de tres triunfos para el entrenador del Real Madrid y cuatro empates. Lo que no han sido nunca los partidos entre ambos han sido de muchos goles, puesto que el madridista ha sido capaz de hacer seis por dos del verdiblanco.

Un Betis al alza

Enfrente, un Betis que ha superado un bache de juego y resultados con dos solventes victorias ligueras consecutivas ante Real Sociedad (3-0) y Getafe (1-2), y la clasificación a los octavos de la Conference League tras eliminar al Gante belga. Ahora, se medirán al Vitória de Guimaraes.

En ello ha pesado y mucho la recuperación de la mejor versión de Isco como eje omnipresente del juego verdiblanco y el estado de gracia de los dos extremos, la sensación canterana Jesús Rodríguez, y el brasileño Antony Dos Santos, quien podrá jugar tras quitarle el Comité de Disciplina de la RFEF la roja que vio en Getafe.

Antony se ha revelado esencial en el juego bético desde su llegada como cedido desde el Manchester United más allá de sus tres goles y dos asistencias en seis partidos, ya que es omnipresente en su aportación y en alianza con Isco, los mediocentros Johnny Cardoso y Sergi Altimira, y el punta colombiano Cucho Hernández.

Todos apunta a la titularidad ante los de Ancelotti, ante los que se antoja fundamental, además de la concentración e intensidad imperativas en un duelo de este nivel, el equilibrio entre líneas mostrado en los últimos partidos tras la dolorosa derrota de Vigo (3-2) del pasado 8 de febrero tras desperdiciar una ventaja de 0-2.

La pareja de Johnny Cardoso y Sergi Altimira será clave en el enlace obligado con Isco, donde empieza todo el entramado de un Betis que sí crea arriba, pero que, ante el Real Madrid, dependerá y mucho de que no conceda atrás, encomendados a la enjundia defensiva del eje de la zaga por la labor de Diego Llorente y Marc Bartra.

En busca del difícil trío consecutivo de victorias ante un candidato al título, Manuel Pellegrini no hará muchos cambios respecto al once que puso en liza en Getafe y sobre la base de la continuidad que le ha hecho salir del bache guiado por la batuta de Isco Alarcón y el juego de sus dos extremos.

Betis-Real Madrid: posibles onces