Benzema recupera «sensaciones», pero sigue siendo duda para la Champions

Karim Benzema sigue sin entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros a tres días de que el Real Madrid se tenga que medir al Celtic en el estadio Santiago Bernabéu, en el duelo perteneciente a la última jornada de la fase de grupos de la Champions. El capitán ha entrenado dentro y fuera de las instalaciones, ha golpeado balón y las sensaciones son buenas, justo lo que no tenía el pasado sábado, cuando se quedó fuera del partido contra el Girona. No obstante, sigue siendo duda para el partido contra los escoceses, donde los blancos necesitan ganar para terminar primeros.

Hay que recordar que Benzema fue baja contra el Sevilla por fatiga muscular. Aunque el francés no tenía lesión en el recto anterior de la pierna izquierda, no se ha encontrado en condiciones de jugar ni contra el Leipzig ni frente al Girona. El objetivo es que pueda estar ante el Celtic, pero lo que todas las partes tienen claro es que no tomarán el más mínimo riesgo.

Por otro lado, Tchouaméni se ha sometido a pruebas médicas y se ha confirmado que no tiene lesión. Por lo tanto, el mediocentro francés, baja de última hora contra el Girona, ha corrido sobre el césped y ha trabajado en el gimnasio. Por el momento sigue siendo duda para el encuentro contra el Celtic.

El resto de la plantilla está disponible para Ancelotti. Los titulares en el encuentro de Liga completaron una sesión de recuperación. El resto de los jugadores comenzaron con trabajo físico y luego llevaron a cabo series de posesión y presión. Para finalizar disputaron partidos en campos de dimensiones reducidas.