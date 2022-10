Benzema se cuida para la Champions

Karim Benzema tampoco estará ante el Girona. La fatiga muscular que sintió en el entrenamiento previo al duelo contra el Sevilla se está alargando más de lo esperado. Ancelotti y su cuerpo técnico esperaban poder contar con el francés para el encuentro contra los gerundenses que se celebrará el domingo en el estadio Santiago Bernabéu, pero el capitán no encuentra sensaciones. No hay lesión. Clínicamente está apto para la práctica del fútbol, pero su cabeza no dice lo mismo. Por lo que tampoco estará ante los catalanes y se pone el reto de encontrarse al cien por cien para el duelo contra el Celtic que se celebrará el miércoles que viene.

Benzema realizó parte de entrenamiento el pasado viernes con total normalidad, pero al terminar la sesión no se encontraba bien. No tenía las mejores sensaciones y esto, con el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina, ha llevado al francés a poner el freno de mano. Hasta que no se encuentre en perfecto estado no regresará. Salvo sorpresa debería sentirse bien para el partido contra el Celtic, donde los blancos necesitan ganar para asegurar la primera plaza del grupo en la Champions.

Tras el entrenamiento del viernes, cuando no sintió las mejores sensaciones, fue sometido a pruebas para evaluar cómo estaba el recto anterior de la pierna izquierda. Las conclusiones médicas fueron que no había ningún tipo de lesión, así que todo depende del Balón de Oro. Benzema ha preferido tomarse unos días más de respiro, sigue trabajando tanto en Valdebebas como son su preparador físico personal y el reto es que esté contra el Celtic.

Aunque nadie lo dice públicamente, la cercanía del Mundial de Qatar invita a los jugadores a no correr riesgos. Una situación que también entiende Ancelotti, que no va a forzar a ninguno de sus futbolistas y, como es lógico, a Benzema tampoco. Hasta que Karim no se sienta preparado no volverá a jugar. No obstante, la buena noticia es que no tiene lesión y que físicamente cada vez está mejor.