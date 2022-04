Benzema espanta al PSG

Karim Benzema ha rechazado por enésima vez al PSG. A principios de marzo los franceses tantearon su posible fichaje, pero el segundo capitán del Real Madrid les dejó claro que no se unirá a ellos en ningún momento. Los parisinos, que no terminan de asumir la marcha de Mbappé, buscan dar un golpe de efecto y fichar al galo hubiese sido asestar un puñetazo al conjunto blanco. Pero el amor del delantero por el club de las 13 Copas de Europa es incondicional y tiene claro que sus caminos sólo se separarán en un futuro si se plantea regresar al otro equipo de su corazón, el Olympique de Lyon. No obstante, la intención de ambas partes es que se retire en el Santiago Bernabéu.

El PSG mantiene unas relaciones complicadas con el Real Madrid. Ambos clubes, que en el pasado tuvieron una gran amistad, en estos momentos tienen posturas muy alejadas. Además, la futura marcha de Mbappé al conjunto blanco lo complica todo. Por ello, los parisinos han tanteado a Benzema. Su fichaje sería la venganza perfecta, pero se han llevado un “no” del jugador francés que les hace descartar una operación que en ningún momento han llegado a plantearse con seriedad.

Benzema tiene contrato con el Real Madrid hasta 2023 y una cláusula de 1.000 millones de euros. Por lo tanto, para que se marchase del Santiago Bernabéu se iban a tener que sentar a negociar con el conjunto blanco. No obstante, ha sido el propio Benzema el que ha puesto punto final al deseo de los parisinos.

Hasta cuando quiera

Tal y como desveló OKDIARIO, el Real Madrid quiere que Benzema sea vitalicio en el conjunto blanco. La idea de las altas esferas madridistas es que el delantero blanco se retire en el club y después, cuando decida colgar las botas, continúe ligado a la entidad ya sea como embajador, consejero o en los banquillos, si decide iniciar una nueva aventura como entrenador, emulando a ex compañeros suyos como Arbeloa, Raúl, Xabi Alonso o Guti. Lo que tiene claro la cúpula es que el delantero es un jugador de leyenda que ha hecho historia vestido de blanco.

Por otro lado, el amor de Karim por el Madrid es total, pero se hizo más fuerte con el ‘caso Valbuena’. El club siempre le mostró su apoyo, nunca dudó de él y le puso todos los medios a su disposición. Esto jamás lo olvidará Benzema, que estaría encantado de estar siempre ligado al club.