Benzema: «Cuando se fue Cristiano era el momento de cambiar mi juego y mi ambición»

Karim Benzema, capitán del Real Madrid, habló ante los medios de comunicación antes de la final de la Supercopa de Europa que medirá a los blancos con el Eintracht de Frankfurt en Helsinki. El francés arranca una temporada llena de retos en la que quiere seguir siendo el mejor jugador del mundo.

Empezar ganando

“El camino fue muy difícil. Muy bueno para nosotros, porque cada partido fue una batalla. Mañana se puede cumplir un sueño. Es un partido muy bueno e importante para nosotros. Somos el campeón de Europa y lo vamos a dar todo para llevar el trofeo a Madrid”.

El mejor

“Yo no estoy para decir si soy el mejor o no, pero cada año intento dar el máximo en este club, que para mí es el mejor. El año pasado hice una temporada muy buena, pero yo me centro en mi equipo”.

Superar lo del año pasado

“No hay edad. No somos jóvenes, pero el cuerpo está ahí. Trabajamos mucho en todos los lados. Tenemos la capacidad de continuar y de meter el nivel alto. Tenemos una buena plantilla, ojalá que mejor”.

Igualar a Marcelo

“No está en mi cabeza eso, pero siempre que pueda jugar y ganar lo voy a hacer. Siempre sueño con esas cosas. Lo importante es el equipo y lo individual viene luego”.

La marcha de Cristiano

“Tras su marcha he metido más goles, pero cuando estaba él estaba en otra faceta. Él me ayudó mucho. Cuando se fue era el momento para cambiar el juego y mi ambición”.

Delantero suplente

“Si el Madrid necesita un delantero no lo sé. Pueden jugar de delanteros otros compañeros”.

Capitán

“No me lo imaginaba porque tenía 21 años. Yo tenía en mi cabeza ganar la Champions y triunfar. Ahora soy capitán y me siento muy feliz. Nada ha cambiado para mí. Ayudo a mis compañeros para triunfar y cuando estoy en el campo dar cosas buenas para toda la gente”.

¿Qué le gustaría tener de Modric?

“Todo porque me encanta. Es impresionante. Pero lo más importante es que sabe jugar en uno o dos toques y si tengo que coger algo es su exterior”.