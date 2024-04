Bellingham: «Yo nunca apuesto, pero sí sé que somos el Real Madrid»

Jude Bellingham fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará el miércoles en el Etihad Stadium a los blancos con el Manchester City. Los dos mejores equipos del mundo, que llegan a este desenlace tras haber empatado a tres en el Bernabéu, buscarán un sitio en semifinales.

El inglés comenzó explicando cuales son sus sensaciones: «Estoy más nervioso por esto que por el partido. Tengo muchas ganas de jugar y no puede esperar llegar al Bernabéu para jugar».

Sobre los que no confían en el Madrid, fue claro: «Son muy buenos, pero esa la impresión de fuera. Nunca apuesto, pero sí sé que somos el Real Madrid y muy buenos. Tenemos confianza».

Bellingham también habló de lo que pasó en Mallorca con Tchouaméni: «No sabía que había pasado eso. En la Liga cada vez que jugamos fuera ya estamos casi acostumbrados y no debería pasar. La gente con poder tiene que hacer más. No es justo que a Vinicius le culpen por como juega. Hay que apoyarlos más. Nadie se merece esto. Hay que jugar y esperar que los que tienen que cuidarnos lo hagan».

El británico habló sobre lo que pasó en Valencia: «Empecé muy bien la temporada. Lo que frenó mi ritmo fue la lesión contra el Girona. Superé eso, juego contra el Valencia, marco un gol y tengo que ser más responsable. Estaba jugando siempre y lo tenía muy claro. Juego más para el equipo y puedo perder eficacia, pero no me importa la crítica. Estoy preparado».

Bellingham también habló de su facilidad para hacer goles en la primera mitad de temporada: «Lo que me pone frustra es que si no marco no ganamos. Yo quiero marcar goles, pero entiendo que puedo tener más efecto en el partido. No esperaba marcar tanto. No me pongo un reto, la gente me pregunta siempre y yo dije que sólo quería marcar el primer gol».

«Esperamos que el equipo gane. El equipo tiene que ganar y eso es lo más importante. Yo quiero ser eficaz, tener una buena asociación e intentar clasificarnos. Va a ser muy duro, pero somos un gran equipo. Tenemos que demostrar nuestras cualidades», comentó.

«Me explicaron cuáles fueron las sensaciones y me dijeron que fue muy duro. Hay que tranquilizarse y pensar que es un nuevo partido. Hay que ser valientes y jugar. Hemos hablado de eso, pero somos profesionales», comentó sobre el partido de la pasada temporada.

«Yo demostrado que puedo jugar en diferentes posiciones. A veces son cosas pequeñas para las que me tengo que acostumbrar. En el partido de ida tuve que hacer algunos ajustes», aseguró.

Bellingham también habló del potencial que le ha sacado Ancelotti: «La señal de buen entrenador es cuando me hace creer que eres mejor de lo que eras antes y él me llena. Es muy buena persona y te hace sentir más cómodo. Ha sido maravilloso que me deje adaptarme al equipo. Es la primera vez que juego de número ’10’».

Sobre su salida del Dortmund, fue claro: «Hablé con muchos clubes y mi familia me ayudó. Tenía buenas conversaciones con otros equipos, pero cuando me llamó el Real Madrid no lo pensé dos veces y por eso vine».

Sobre su relación con Vinicius y Rodrygo, explicó que tiene «muy buena relación con todos». «Son todos muy humildes y trabajadores. Espero seguir asi muchos años», finalizó.