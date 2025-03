Bellingham vuelve a escena

Y tras dos partidos, regresa Jude. Bellingham ha cumplido dos encuentros de sanción en Liga tras ser expulsado frente a Osasuna por roja directa. El inglés no pudo jugar contra Girona, encuentro donde los blancos ganaron 4-0 con autoridad, ni frente al Betis, donde su ausencia fue mucho más notable y los de Ancelotti cayeron derrotados por 2-1 en un muy mal encuentro. Y es que, la presencia del británico en el terreno de juego es capital. A estas ausencias hay que sumar la de la ida de los octavos de final de la Champions contra el Atlético, donde tampoco estuvo por sanción.

Bellingham volverá a jugar contra el Rayo Vallecano un partido importante para coger ritmo de cara al miércoles, cuando el Real Madrid afrontará la vuelta de los octavos de final de la Champions contra el Atlético de Madrid. Ese día, el inglés está llamado a marcar la diferencia tanto en ataque como ayudando en defensa.

Además, contra el Atlético tiene varias cuentas pendientes. Seis son los derbis que ha jugado Bellingham contra los rojiblancos desde que es jugador del Real Madrid. Cuatro en Liga, uno en Copa del Rey y otro en Supercopa de España. Su máxima aportación en el plano ofensivo fue la asistencia que dio a Joselu en el duelo que se celebró en el Metropolitano en los octavos de final de la Copa del Rey. El resto, cero goles ante un rival al que sólo le ha ganado una vez, ha empatado tres y ha perdido otras dos.

Los números de Bellingham contra el Atlético de Madrid son anómalos. Su balance es negativo y no ha sido capaz de hacer ni un gol. Por ejemplo, contra el Barcelona ha jugado el mismo número de encuentros, ha ganado tres partidos, siendo determinante en varios, ha perdido dos, ha marcado tres goles y ha dado una asistencia.

El próximo miércoles, en el Metropolitano, tratará de quitarse esa espinita rindiendo al máximo nivel contra los de Simeone y marcando diferencias como ha hecho en tantas ocasiones en este año y medio como jugador madridista. Su ausencia en el partido de ida la pagó un Real Madrid que ganó, sí, pero echó de menos a un jugador que es fundamental para los de Ancelotti.

Una sanción «injusta»

El Comité de Competición sancionó a Bellingham con dos partidos tras ver roja directa en el encuentro que enfrentó a Osasuna y Real Madrid en El Sadar. Los blancos recurrieron, pero el castigo no se rebajó, por lo que el inglés se perdió los encuentros contra Girona y Betis.

El Comité de Competición puso dos partidos de sanción tras aplicar a Bellingham el artículo 124 del código disciplinario, donde se recogen «actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas, con multa/s accesoria/as».

Tras el encuentro, Munuera Montero reflejó lo siguiente en el acta del partido: «En el minuto 40, Bellingham fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse a mí, estando a escasos metros, en los siguientes términos: ‘Fuck you’».

Por otro lado, Bellingham negó desde el primer momento el insulto al colegiado del encuentro. «Es claro que se ha cometido un error, ha habido un error de comunicación. No quiero decir otra vez lo que dije, pero es algo más como ‘joder’ y quiero que todo el mundo sepa que no quise poner al equipo en una situación en la que quería dejar al equipo con diez. Si revisas el vídeo se ve que no es lo mismo que dice el acta, espero que la Federación lo tenga en cuenta. No he insultado a nadie, se ve claramente en el vídeo, ni siquiera lo digo directamente al árbitro, lo digo a mí mismo. Fue una falta de entendimiento, un error claro del colegiado», aseguró el jugador del Real Madrid en la zona mixta de El Sadar.