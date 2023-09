Jude Bellingham ha jugado 23 partidos en la Champions desde que comenzó su carrera. Todos ellos como jugador del Borussia Dortmund. Seis goles y cinco has asistencias ha conseguido en estos duelos. Pero seguro que ninguno se parecerá al que jugará en el estadio Santiago Bernabéu como futbolista del Real Madrid. El inglés se bautiza en la máxima competición continental con el estadio Santiago Bernabéu como testigo.

Tras jugarlo todo en las cinco primeras jornadas de Liga, en las que ha hecho cinco dianas, el inglés se estrena en la Champions. El gran reto temporada tras temporada del Real Madrid. Bellingham dará un paso más en su corta historia como jugador madridista estrenándose en la máxima competición continental.

Tras brillar en la competición doméstica, Bellingham tendrá el reto de estrenarse en la Champions demostrando el mismo nivel que ha mostrado en la Liga. Jude será titular, jugará en esa posición en la que tan bien se está desenvolviendo y buscará ser protagonista.

Jude Bellingham, goles que dan puntos

Jude ha hecho cinco goles en cinco partidos con el Real Madrid, pero lo más importante es que Bellingham está marcando goles que dan puntos. Lo hizo en Balaídos, logrando el único tanto del encuentro, y lo repitió frente al Getafe con una diana en el tiempo del descuento que daba los tres puntos al Real Madrid.

El jugador inglés ha marcado en partido oficial con el Borussia Dortmund y el Real Madrid un total de 29 goles, repartido en 27 encuentros. Todos los que marcó en la competición doméstica, bien sea la Bundesliga o en la Liga, ayudaron al triunfo en 22 ocasiones y en dos al empate.

Además, hay que destacar que Bellingham solamente perdió tres encuentros tras aportar gol y todos ellos fueron en competición europea. En dos ocasiones ante el Manchester City en la Champions y una frente al Glasgow Rangers en la Europa League.

Ancelotti se rinde a Bellingham

En la previa del encuentro contra la Real Sociedad, Carlo Ancelotti se deshizo en elogios hacia Jude Bellingham. «Es evaluado por lo que hace en el campo y lo está haciendo bien. No era muy conocido porque jugaba en la Liga alemana y no tenía el papel de ahora. Juega en una Liga importante y en un club importante. Lo está haciendo muy bien y no me sorprende. Es muy serio, centrado y profesional. No creo que sea un jugador que pierda la cabeza si alguien habla bien de él», aseguró el entrenador del Real Madrid.

«Tiene la habilidad de llegar a tiempo al área rival y ser peligroso. Lo hablamos en la pretemporada y se encuentra bien en esta posición. Tiene continuidad y un físico importante. No sé cuántos goles puede marcar, pero tiene que seguir con esta continuidad porque nos ayuda mucho en el juego de ataque», añadió.

Bellingham, líder en todas partes

Jude Bellingham, a sus 20 años, se ha convertido en uno de los líderes del Real Madrid, papel que comparte con Vinicius junior, y en el referente de Inglaterra. El británico lleva la bandera de su selección, que le mira con la esperanza de que los pueda guiar a un título, algo que no sucede desde 1966.