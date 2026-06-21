Bale advierte al Real Madrid con el regreso de Mourinho: «Les presionará para sacar lo mejor de ellos»

En pleno auge del Mundial, el Real Madrid sigue preparando el nuevo proyecto de José Mourinho. El portugués regresa al Santiago Bernabéu, no solo con la misión de volver a ganar títulos, sino de reconducir un vestuario que no está en la mejor sintonía. Por todos es sabido su carácter y su forma de gestionar vestuarios, y uno que le conoce bien de cerca es Gareth Bale.

El galés, ya retirado desde hace tres años, coincidió con Mou en su segunda etapa en el Tottenham y en tan solo un año le sirvió para comprobar de cerca cómo es su forma de tratar con los futbolistas, especialmente cuando no atraviesan su mejor momento. Una reflexión que envió a los jugadores del Real Madrid avisando que su forma de actuar va a ser dura.

«Espero que Mourinho logre estabilizar al grupo y encaminarlos a todos por el mismo camino. Te presiona para sacar lo mejor de ti e intentará comprender a cada jugador. Querrá encontrar lo que sea necesario para que funcionen. A veces puede ser presionar a alguien de los medios, a veces puede ser simplemente darles un abrazo. Conoce el Real Madrid, entiende la dinámica y sabe cómo funcionan las cosas. Elaborará un plan para que funcione», explicó Bale.

Otro de los puntos que analizó fue acerca de la sequía de títulos en el Real Madrid, el punto que más ha hecho daño al vestuario. El próximo curso parten con la necesidad extrema de ganar y Bale sabe que cada temporada que no se gana algo supone un catastrofismo en Chamartín en comparación con cuando jugó en Estados Unidos: «Aquí (MLS) no hay descenso, no hay consecuencias por perder. En el Real Madrid, si pierdes un partido, es como el fin del mundo. Recuerdo el primer partido que perdimos en LAFC. Me esperaba una avalancha de presión, quizás insultos y artículos. Pero perder es algo que se acepta… porque tal vez no tenga consecuencias tan graves», confesó Bale en una entrevista en The Athletic.

Incluso lanzó una reflexión sobre cómo está evolucionando el fútbol y el papel del entrenador: «Se ha vuelto un poco más dominante y el enfoque es más táctico. El fútbol ya no es un juego de ida y vuelta. Es más una partida de ajedrez que un partido de baloncesto, lo cual no es tan emocionante. Ya no se ve tanto regate y los jugadores no lo hacen. Quizás sea porque los entrenadores se lo dicen, pero aún quedan algunos jugadores que pueden hacerte levantar del asiento como Mbappé, Lamine y Vinicius. Pero tal vez no haya tantos porque no se les permite serlo», comentó Bale.

A sus 33 años, Bale decidió retirarse y es algo de lo que se siente orgulloso de haber hecho a pesar de estar aún en edad de seguir jugando al fútbol: «Todo empezó a pasar factura, sobre todo con la presión. Fue bueno tomar distancia y desconectar. Ahora estoy volviendo a ver fútbol con más frecuencia; mi hijo es hincha del Real Madrid y del Tottenham. Es agradable disfrutarlo con él y no sentir cierto resentimiento, algo que suele ocurrir al final de la carrera cuando uno se siente un poco agotado», concluyó.